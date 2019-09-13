Гуниной после партий на этапе Гран-при FIDE помогают восстановиться домашние животные

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Домашние животные помогают российской шахматистке Валентине Гуниной восстанавливать энергию после напряженных партий на этапе женского Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Сколково. Об этом она рассказала журналистам.

После трех туров турнира Гунина лидирует в турнирной таблице, набрав 2,5 очка. В пятницу она сыграла вничью с Александрой Горячкиной.

"Турнир очень напряженный, и я очень рада, что он проходит в Сколково. От моего дома - 10 минут на такси, поэтому за меня может приезжать болеть моя мама, - сказала Гунина. - После тура я могу спокойно приехать домой. У меня кошка и собака, и если день был неудачным, я прихожу, вижу своих животных и сразу настроение меняется, я заряжаюсь от них энергией".

Четвертый тур пройдет в субботу, Гунина сыграет с Пией Крамлинг из Швеции.