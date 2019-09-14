Россиянин Бакши победил азербайджанца Кушхова и вышел в 1/8 финала ЧМ по боксу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Глеб Бакши во втором круге чемпионата мира победил азербайджанца Амина Кушхова в поединке весовой категории до 75 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Россиянин одержал победу со счетом 4:1. Его следующим соперником станет ирландец Майкл Невин, поединок пройдет 16 сентября.

23-летний Бакши стал победителем чемпионата России в 2018 году и бронзовым призером соревнований в 2017 году.

Ранее в субботу россиянин Василий Егоров вышел в 1/8 финала в весовой категории до 52 кг. Позднее в субботу россиян Илья Попов встретится с молдавским спортсменом Александром Параскивом в весовой категории до 63 кг.

Чемпионат мира завершится 21 сентября.