Кононов заявил, что ответит на критику победами "Спартака"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов заявил, что его ответом на критику болельщиков станут победы команды. Об этом он сказал на пресс-конференции после матча девятого тура чемпионата России против "Урала".

В субботу "Спартак" уступил "Уралу" на своем поле со счетом 1:2.

"Что я могу ответить насчет моего возможного увольнения? После каждого проигрыша "Спартака" происходит одна и та же ситуация. Моим ответом на критику станут победы команды", - сказал Кононов.

Главный тренер считает, что команда слабо провела второй тайм игры с "Уралом". "Мы хорошо сыграли в первом тайме, здорово прессинговали, - сказал Кононов. - Второй тайм сыграли неудачно, позволили создавать сопернику атаки из-за свободных зон на нашей половине. Мы старались, но атаки были непродуманными, чтобы их можно было завершить".

"В перерыве я говорил футболистам, чтобы они играли острее, постоянно находились возле штрафной. Нам нужно было строже сыграть в обороне, потому что "Урал" не собирался оставлять счет неизменным", - добавил он.

В турнирной таблице "Спартак" занимает шестое место, набрав 14 очков. В следующем туре клуб 20 сентября в гостях сыграет с "Уфой".