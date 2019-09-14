"Спартак" проиграл "Уралу" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.

В составе хозяев забитым мячом отметился Самюэль Жиго (12-я минута), у гостей отличились Владимир Ильин (48) и Отман Эль-Кабир (60), названный лучшим игроком встречи. Французский защитник "Спартака" забил свой четвертый гол в текущем сезоне чемпионата России, он является лучшим бомбардиром команды. В списке лучших бомбардиров первенства страны он сравнялся с нападающим "Оренбурга" Джордже Деспотовичем и уступает форвардам Артему Дзюбе ("Зенит", 5 голов), Александру Соболеву ("Крылья Советов, 6) и Эльдору Шомуродову ("Ростов", 7).

"Спартак" потерпел третье поражение подряд во всех турнирах. До этого клуб проиграл португальской "Браге" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы (1:2) и петербургскому "Зениту" в прошлом туре чемпионата страны (0:1).

Дебютный матч в составе "Спартака" провел чешский полузащитник Алекс Крал, о переходе которого из "Славии" было объявлено 1 сентября.

На встрече присутствовало 24 198 зрителей. Для домашних матчей "Спартака" это худший показатель в текущем сезоне первенства страны.

В турнирной таблице "Спартак" занимает шестое место, набрав 14 очков, "Урал" с 13 очками идет восьмым. "Спартак" в следующем туре 20 сентября в гостях сыграет с "Уфой", "Урал" 22 сентября также на выезде встретится с тульским "Арсеналом".

"Урал" перевернул игру во втором тайме

Первый символический удар по мячу нанесла девушка, которая летом перенесла сложную операцию. Необходимых специалистов удалось найти благодаря фонду вратаря "Спартака" Артема Реброва "Своими глазами", операцию оплатил капитан красно-белых Георгий Джикия.

Первый же опасный момент в матче завершился голом. На 12-й минуте после подачи полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева самым расторопным в штрафной площади оказался Жиго, который отправил мяч в противоход вратарю "Урала" Олегу Баклову. Подопечные Кононова почувствовали уверенность после быстрого гола, стали проходить интересные комбинации, в первую очередь при участии Бакаева, на 16-й минуте его мастерский индивидуальный проход завершился опасным ударом. К середине первого тайма игра успокоилась, голевых моментов практически не возникало.

Следующий гол зрители увидели уже на третьей минуте второго тайма, Ильин умело воспользовался суетой в штрафной площади "Спартака", подхватил мяч и точно пробил с линии вратарской. Быстрый гол пошел на пользу "Уралу", команда стала смелее атаковать, а оборона красно-белых все чаще сбоила, защитники совершали нелепые ошибки, даря мяч сопернику.

Голкипер Александр Максименко спас "Спартак" от гола на 55-й минуте встречи, полузащитник Николай Димитров бил из убойного положения в дальний угол, но молодой голкипер продемонстрировал блестящую реакцию. На 60-й минуте Эль-Кабир на скорости обошел Андрея Ещенко с левого фланга, ворвался в штрафную и с острого угла пробил мимо Максименко. После пропущенного гола Кононов решил усилить атаку и вместо Джордана Ларссона выпустил нападающего Эсекьеля Понсе, впервые появившегося на поле после трехматчевой дисквалификации.

Также Кононов убрал с поля Ещенко, выпустив другого флангового защитника, Николая Рассказова. Но изменения Кононова оказались безрезультатными, самым опасным игроком в атаке красно-белых оставался Бакаев, которому иногда приходилось в одиночку обострять ситуацию у ворот "Урала". Гости могли поставить точку в игре, когда Ильин в концовке вышел один на один с Максименко, но тот сыграл надежно. Во втором тайме болельщики скандировали заряды в поддержку бывшего тренера "Спартака" Массимо Карреры, а также свистели, когда на большом экране крупным планом показали Кононова.