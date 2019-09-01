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Футбол в России

Чешский футболист Алекс Крал перешел в "Спартак" из "Славии"

Красно-белые заплатили за 21-летнего полузащитника €12 млн
Алекс Крал Ian Walton/AP
Описание
Алекс Крал
© Ian Walton/AP

ТАСС, 1 сентября. Московский футбольный клуб "Спартак" подписал контракт с полузащитником Алексом Кралом, выступавшим за чешскую "Славию". Об этом сообщает пресс-служба "Славии".

"Спартак" приобрел 21-летнего чешского игрока за €12 млн.

Крал выступал за "Славию" с 2019 года. За чешский клуб футболист провел 29 матчей, забив один гол и отдав две голевые передачи. В составе "Славии" Крал стал чемпионом Чехии и обладателем кубка страны. Также он выступал за чешский клуб "Теплице".

В составе сборной Чехии Крал провел два матча, не сумев отметиться результативными действиями.

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