Чешский футболист Алекс Крал перешел в "Спартак" из "Славии"

ТАСС, 1 сентября. Московский футбольный клуб "Спартак" подписал контракт с полузащитником Алексом Кралом, выступавшим за чешскую "Славию". Об этом сообщает пресс-служба "Славии".

"Спартак" приобрел 21-летнего чешского игрока за €12 млн.

Крал выступал за "Славию" с 2019 года. За чешский клуб футболист провел 29 матчей, забив один гол и отдав две голевые передачи. В составе "Славии" Крал стал чемпионом Чехии и обладателем кубка страны. Также он выступал за чешский клуб "Теплице".

В составе сборной Чехии Крал провел два матча, не сумев отметиться результативными действиями.