Чемпион мира по шорт-треку Виссер отметил хорошую организацию турнира в Коломне

КОЛОМНА /Московская область/, 14 сентября. /ТАСС/. Международный открытый Кубок Союза конькобежцев России по шорт-треку, который проходит в подмосковной Коломне, организован отлично. Такое мнение ТАСС в субботу высказал чемпион мира голландец Деннис Виссер.

В составе сборной Нидерландов Виссер победил в мужской эстафете на 5000 м на открытом Кубке Союза конькобежцев России (СКР) по шорт-треку.

"Организация турнира очень хорошая. Это отличный разогрев перед началом основных турниров, здесь собрались сильные команды. Сборная России по шорт-треку очень сильна, и как команда в целом, и некоторые отдельные спортсмены, - отметил 24-летний голландский шорт-трекист. - Главная задача нашей команды на этом турнире - размяться, прийти в форму и попробовать себя перед основными соревнованиями".

Виссер является чемпионом мира в эстафете на 5000 метров, в составе сборной Нидерландов он завоевал золотые медали на турнире в 2017 году. В его активе также две золотые награды чемпионатов Европы.