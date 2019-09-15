Тренер российских шорт-трекистов Бородулина надеется, что турнир в Коломне будет ежегодным

КОЛОМНА /Московская область/, 15 сентября. /ТАСС/. Тренер сборной России по шорт-треку Татьяна Бородулина выразила надежду на то, что открытый Кубок Союза конькобежцев России станет ежегодным. Об этом Бородулина сказала журналистам в воскресенье после соревнований.

Международный турнир прошел в Коломне с 13 по 15 сентября. Участниками соревнований стали шорт-трекисты из России, Нидерландов, Казахстана, Латвии и Южной Кореи.

"Рассматривали эти соревнования в виде тренировки, чтобы посмотреть на технические, тактические моменты. Через две недели россиянам уже участвовать в отборочных стартах сборной. В Коломне очень хорошая организация, нам все понравилось. Приехали именитые спортсмены из Голландии, Виктор Ан вернулся, для ребят это очень здорово", - отметила Бородулина.

"Начало сезона, и сразу надо было включаться, легких забегов тут не было. Очень надеемся, что этот турнир станет ежегодным, это хорошо для наших ребят, да и по отзывам голландцев - они бы очень хотели привезти сюда еще больше своих спортсменов в следующем году. Думаю, что этот турнир станет нашей визитной карточкой", - добавила Бородулина.

Отборочные соревнования сборной России состоятся с 26 по 30 сентября.