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Зимние олимпийские виды спорта

Шорт-трекист Ан победил на дистанции 1000 м на первом турнире после годичного перерыва

Кубок Союза конькобежцев России проходит в подмосковной Коломне
Виктор Ан Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Виктор Ан
© Валерий Шарифулин/ТАСС

КОЛОМНА /Московская область/, 15 сентября. /ТАСС/. Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан одержал победу на дистанции 1000 м на открытом Кубке Союза конькобежцев России по шорт-треку. Соревнования проходят в подмосковной Коломне.

Ан показал результат 1 минута 28,347 секунды. Второе место занял бельгиец Стейн Десмет (1.28,385), бронза досталась россиянину Сергею Милованову (1.28,522).

В сентябре 2018 года глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что Ан завершил карьеру. В феврале 2019 года спортсмен принял решение возобновить тренировки и готовиться к выступлению на Олимпийских играх 2022 года.

33-летний Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории. В составе национальной команды Южной Кореи он стал трехкратным чемпионом Олимпиады-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи спортсмен принял решение о смене гражданства для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В составе сборной России, за которую он выступает с 2011 года, Виктор Ан трижды стал чемпионом Игр в Сочи, дважды - чемпионом мира и восемь раз - чемпионом Европы.

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Зимние олимпийские виды спорта
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