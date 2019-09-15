Григорьев: Виктор Ан на турнире в Коломне показал превосходную тактику и скольжение

Ан одержал победу на дистанции 1000 м. В сентябре 2018 года глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что Ан завершил карьеру. В феврале 2019 года спортсмен принял решение возобновить тренировки.

"Виктор Ан - профессионал, тут он показал хорошее выступление, бежал хорошо и тактически, и физически. Его чувство конька - это что-то невероятное, как и скольжение, он все делает на сто процентов. И при этом чувствует все, что происходит вокруг него, когда нужно обогнать, когда "посидеть". В этом плане он просто непревзойденный", - сказал Григорьев.

Тренер подвел итоги турнира в Коломне. "Этот турнир стал очень серьезным стартом не только для российских шорт-трекистов, но и для остальных сборных. Не в плане результата, а в плане опыта, обгонов, соперничества. Думаю, что в следующем сезоне добавится еще больше команд, это состязание будет еще более популярным", - сказал Григорьев.

"Для тех, кто не выезжает на кубки мира, на другие международные старты, этот турнир - просто супер. Все получают удовольствие от того, что бегут с иностранцами, все хотят показать наилучший результат. Что касается результатов россиян здесь, то все неплохо, едут нормально", - добавил специалист.

33-летний Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории. В составе национальной команды Южной Кореи он стал трехкратным чемпионом Олимпиады-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи спортсмен принял решение о смене гражданства для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В составе сборной России, за которую он выступает с 2011 года, Виктор Ан трижды стал чемпионом Игр в Сочи, дважды - чемпионом мира и восемь раз - чемпионом Европы.