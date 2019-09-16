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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Валиева планирует в будущем исполнять тройной аксель на соревнованиях

В субботу россиянка стала победительницей этапа юниорского Гран-при в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева хотела бы в будущем исполнять на соревнованиях один из самых сложных прыжков в женском одиночном катании - тройной аксель. Об этом спортсменка сообщила в интервью ТАСС.

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В субботу 13-летняя Валиева стала победительницей этапа юниорского Гран-при в Челябинске. В ходе произвольной программы на турнире фигуристка попыталась исполнить два четверных тулупа - первый из них (в каскаде с двойным тулупом) вышел чисто, во время исполнения второго спортсменка упала.

"Наверное, сейчас хотелось бы сделать чисто два четверных тулупа в произвольной программе. И добавить еще тройной аксель", - сказала фигуристка.

Нынешний сезон стал первым для Валиевой на международном юниорском уровне. Ранее она выиграла этап в Куршевеле (Франция) и благодаря победе в Челябинске смогла пробиться в финал юниорской серии Гран-при, который пройдет одновременно со взрослым с 5 по 8 декабря. Валиева занимается в группе Этери Тутберидзе.

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