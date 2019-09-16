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Формула-1

В Сингапуре подтвердили проведение этапа "Формулы-1", несмотря на лесные пожары

Этап пройдет с 20 по 22 сентября

СИНГАПУР, 16 сентября. /ТАСС/. Организаторы этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Сингапуре подтвердили проведение Гран-при, несмотря на ухудшение экологической ситуации из-за лесных пожаров в соседних районах Индонезии. Об этом говорится в распространенном заявлении Совета по туризму Сингапура.

"Различные ведомства республики работают над обеспечением проведения лучших гонок и организации лучшего шоу", - заявила глава отдела спортивных мероприятий Совета Джин Эн. По ее словам, проводится постоянный контроль за здоровьем и самочувствием участников соревнований, зрителей, волонтеров. Представитель ведомства также пообещала, что разрабатываются различные сценарии на случай ухудшения ситуации.

Уровень загрязнения воздуха в Сингапуре в субботу впервые за три года достиг рекордно высокого показателя. Но уже в понедельник ситуация улучшилась. Причиной экологических проблем являются сильные лесные пожары в соседних районах Индонезии.

Гран-при Сингапура пройдет с 20 по 22 сентября.

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