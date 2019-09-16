Яшин: отсутствие локаута в НХЛ в сезоне-2020/21 является хорошей новостью для хоккея

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Отсутствие локаута в сезоне-2020/21 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) является хорошей новостью для всего хоккея. Такое мнение ТАСС высказал серебряный и бронзовый призер Олимпиады Алексей Яшин.

В понедельник было объявлено, что Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) не будет использовать свое право на досрочное завершение коллективного трудового соглашения с Национальной хоккейной лигой (НХЛ). Текущее соглашение действует до 15 сентября 2022 года. В сентябре 2019 года у обеих сторон оставалось право выйти из договора, инициировав новые переговоры. НХЛ ранее сообщила, что также не будет выходить из соглашения.

"Очень хорошая новость для хоккея, что хоккей будет, что никакой остановки не случилось. Прекрасно, что не будет забастовок и локаута и хоккей продолжится. Если звезды захотят переехать в КХЛ [Континентальную хоккейную лигу], то они переедут, когда закончатся контракты", - сказал Яшин.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига может провести Кубок мира вместо Матча звезд в 2021 году. При этом вопрос участия хоккеистов НХЛ в Олимпийских играх - 2022 остается открытым. Игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх с 1998 по 2014 год. В 2018 году российские хоккеисты стали победителями Олимпиады, которая проводилась без участия игроков из НХЛ.

"Никто не знает, отпустит НХЛ своих игроков на Олимпиаду или нет. Когда придет время, они примут решение. Если НХЛ решит провести Кубок мира, мы с удовольствием посмотрим на нашу сборную в сильнейшем составе и будем болеть за нее", - отметил Яшин.

Ранее отсутствие соглашения дважды приводило к локауту в НХЛ. Клубы не выступали в сезоне-2004/05, а также пропустили часть сезона-2012/13, начав его с января.