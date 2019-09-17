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Футбол в России

"Зенит" успел дозаявить футболиста Кокорина для участия в матчах чемпионата России

Во вторник Александр Кокорин вышел на свободу из колонии по УДО
Александр Кокорин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Кокорин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" подал заявление о дозаявке футболиста Александра Кокорина для участия в матчах чемпионата России. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

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Во вторник футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, в мае осужденные за драки в центре Москвы, вышли на свободу из колонии условно досрочно. Как сообщил адвокат Кокорина, "Зенит" 16 сентября заключил новый контракт с 28-летним игроком.

"В установленный срок заявление [о дозаявке Кокорина] было подано в РФС", - сообщили в организации.

8 октября 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Мамаев с их общим знакомым Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина - к полутора годам колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий были приговорены к полутора годам колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.

Теги
Российский футбол
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