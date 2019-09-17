Мамиашвили: статус и опыт помогут борцу Власову понять и проанализировать поражение на ЧМ

НУР-СУЛТАН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов обладает достаточным статусом и опытом, чтобы преодолеть и проанализировать неудачное выступление на чемпионате мира в Нур-Султане. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Власов, капитан сборной России по греко-римской борьбе, проиграл в 1/8 финала чемпионата мира казахстанцу Асхату Дильмухамедову со счетом 0:3 в весовой категории до 77 кг.

"Власов - капитан команды, с него и спрос особый. Он имеет все основания претендовать на место в сборной России, но сейчас необходимо проанализировать то, что с ним произошло, решения, которые были приняты им и его тренерским коллективом, ведь спорт - дорога с двусторонним движением. Я уверен, что статус и опыт Власова позволят ему найти в себе силы понять произошедшее, сделать правильные выводы и справиться с этой ситуацией как с техническим сбоем. Мы все в одной лодке, мы все мечтаем, чтобы он снова осчастливил всех нас своей победой", - сказал Мамиашвили.

28-летний Власов является двукратным олимпийским чемпионом (2012, 2016), двукратным чемпионом мира и серебряным призером чемпионата мира. Также спортсмен четыре раза выигрывал чемпионат Европы.