КДК рассмотрит эпизод с удалением игрока "Тамбова" в матче с ЦСКА

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод, связанный с удалением полузащитника «Тамбова» Валерия Чуперки в матче девятого тура чемпионата России с ЦСКА. Об этом журналистам рассказал глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

Чуперка был удален на 71-й минуте за вторую желтую карточку, причем оба предупреждения он получил в течение одной минуты.

"Чуперка получил предупреждение за демонстративное несогласие, после этого последовало нецензурное выражение, за что он получил красную карточку. Дело направлено в КДК РФС", - сказал Егоров.

ЦСКА обыграл "Тамбов" в Саранске со счетом 2:0.

Разбор эпизодов

По словам Егорова, в матче "Сочи" - "Локомотив" (0:1) арбитр на третьей минуте игры должен был назначить пенальти за нарушение правил в штрафной хозяев на Гжегоже Крыховяке и удалить футболиста сочинцев. "Что касается момента с [Ведраном] Чорлукой (защитник "Локомотива" сыграл рукой в своей штрафной - прим. ТАСС), арбитр поступило правильно, не дав пенальти. Его рука была в естественном положении и не увеличивала площадь тела", - подчеркнул он.

Глава департамента судейства и инспектирования отметил, что арбитр справедливо удалил в матче "Ростов" - "Ахмат" (2:1) футболиста гостей Антона Швеца. "Здесь реально ясная ситуация - в 100 случаях из 100 арбитр должен показывать красную карточку", - сказал Егоров.

Егоров назвал правильным применение системы видеоассистента рефери (VAR) в ситуациях в матче "Краснодар" - "Крылья Советов" (4:2), когда после применения VAR были назначены по одному пенальти в ворота каждой из команд. Также он рассказал, что арбитр должен был поставить пенальти в ворота "Арсенала" в Санкт-Петербурге в матче с "Зенитом" и удалить игрока гостей. Игра завершилась победой "Зенита" со счетом 3:1.