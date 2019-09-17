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ЧМ по борьбе

Мамиашвили: сборной России по борьбе не нужна дополнительная мотивация при отборе на ОИ

По итогам турнира по греко-римской борьбе в рамках чемпионата мира сборная России выиграла три лицензии за право участвовать на ОИ-2020
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
© Владимир Гердо/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 17 сентября. /ТАСС/. Российским борцам греко-римского стиля не нужно иметь дополнительной мотивации при борьбе за олимпийские лицензии. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

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По итогам турнира по греко-римской борьбе в рамках чемпионата мира сборная России выиграла три лицензии за право участвовать на Олимпиаде в Токио. Золото в весовой категории до 97 кг выиграл Муса Евлоев, серебро в категории до 67 кг выиграл Артем Сурков. В категории до 60 кг серебро завоевал Сергей Емелин. Проиграл в 1/8 финала в категории до 77 кг двукратный олимпийский чемпион Роман Власов.

"Нашей сборной теперь предстоит добрать три лицензии на Игры на весенних стартах в Венгрии и Болгарии. B команде есть спортсмены, претендующие на пьедестал, но если они не возьмут лицензии, то и делать им на Играх нечего, вот и все. И ни о какой дополнительной мотивации тут речи идти не может, причины поражений нужно искать прежде всего в себе", - сказал Мамиашвили.

"Практически это повторение прошлого олимпийского цикла - мы были обязаны брать все лицензии и не ждать милостей от природы. Другого пути, как только общий труд и понимание, у нас сейчас нет. Я недаром говорил, что Олимпиада для борцов начнется с первым свистком чемпионата мира. Разница только в том, что сегодня еще есть шанс исправить ошибку, а после Олимпиады его уже не будет", - добавил он.

Чемпионат мира в Нур-Султане завершится 22 сентября.

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