Мамиашвили: сборной России по борьбе не нужна дополнительная мотивация при отборе на ОИ

По итогам турнира по греко-римской борьбе в рамках чемпионата мира сборная России выиграла три лицензии за право участвовать на Олимпиаде в Токио. Золото в весовой категории до 97 кг выиграл Муса Евлоев, серебро в категории до 67 кг выиграл Артем Сурков. В категории до 60 кг серебро завоевал Сергей Емелин. Проиграл в 1/8 финала в категории до 77 кг двукратный олимпийский чемпион Роман Власов.

"Нашей сборной теперь предстоит добрать три лицензии на Игры на весенних стартах в Венгрии и Болгарии. B команде есть спортсмены, претендующие на пьедестал, но если они не возьмут лицензии, то и делать им на Играх нечего, вот и все. И ни о какой дополнительной мотивации тут речи идти не может, причины поражений нужно искать прежде всего в себе", - сказал Мамиашвили.

"Практически это повторение прошлого олимпийского цикла - мы были обязаны брать все лицензии и не ждать милостей от природы. Другого пути, как только общий труд и понимание, у нас сейчас нет. Я недаром говорил, что Олимпиада для борцов начнется с первым свистком чемпионата мира. Разница только в том, что сегодня еще есть шанс исправить ошибку, а после Олимпиады его уже не будет", - добавил он.

Чемпионат мира в Нур-Султане завершится 22 сентября.