Грищук вышел в четвертый раунд Кубка мира по шахматам. Карякин выбыл

Таким образом, Грищук, дважды победивший оппонента, пробился в четвертый раунд соревнований. Россиянин Сергей Карякин белыми сыграл вничью с соотечественником Никитой Витюговым и по результатам двух партий завершил борьбу на турнире. Ян Непомнящий белыми сыграл вничью с соотечественником Евгением Томашевским, китаец Дин Лижэнь белыми свел партию к ничьей с иранцем Алирезой Фируджей. Непомнящий и Дин Лижэнь сыграют с соперниками тай-брейки в среду.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 сентября. /ТАСС/. Российский шахматист Александр Грищук белыми фигурами обыграл китайца Сюй Сянъюя во второй партии третьего раунда Кубка мира. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

Азербайджанец Шахрияр Мамедьяров белыми сыграл вничью с соотечественником Эльтаджем Сафарли и по результатам двух партий также вышел в четвертый раунд. Китаец Юй Янъи черными сыграл вничью с соотечественником Вэй И и сыграет в среду с ним на тай-брейке. Американец Уэсли Со черными сыграл вничью с индийцем Сантошем Видитом и по сумме результатов двух партий пробился в четвертый раунд. Обе партии между россиянином Петром Свидлером и немцем Ливиу-Дитером Нисипяну завершились вничью, они также продолжат борьбу на тай-брейке.

Тай-брейки третьего раунда пройдут в среду, по их результатам определятся последние участники четвертого раунда.

Все матчи, за исключением финала и встречи за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится тай-брейк. Соревновательная часть Кубка мира завершится 4 октября. Последний день зарезервирован под тай-брейк решающих встреч. В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.