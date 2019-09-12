Шахматист Карякин прокомментировал зарплаты сидящих на лавке футболистов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает зарплаты многих футболистов неоправданно высокими. Комментарий гроссмейстера приводит пресс-служба Кубка мира.

"Одно дело, когда большие зарплаты у именитых футболистов, звезд, приносящих пользу команде. Совсем другое, когда человек сидит на лавке, выходит в одной-двух играх за сезон и получает миллионы. Вот это несправедливо. Шахматы вообще в этом плане отстают от многих видов спорта", - сказал Карякин.

Карякин по итогам двух партий в первом раунде победил индонезийца Сусанто Мегаранто и вышел в следующую стадию, где сыграет с американцем Cамуэлем Севяном. Матчи второго круга пройдут 13-15 сентября. В турнире принимают участие 128 шахматистов. Призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.