Российские борцы греко-римского стиля победили в общекомандном зачете на чемпионате мира

Российские спортсмены завоевали пять медалей - две золотые и три серебряные. Три из них были завоеваны в олимпийских весовых категориях: Муса Евлоев (до 97 кг) занял первое место, Артем Сурков (до 67 кг) и Сергей Емелин (до 60 кг) стали вторыми. Таким образом, россияне завоевали три олимпийские лицензии на Игры в Токио 2020 года. В неолимпийских весах Абуязид Манцигов (до 72 кг) завоевал золото, Степан Марянян (до 63 кг) стал серебряным призером.

Российские борцы завоевали две медали во второй день ЧМ

Золото Евлоева и провал Власова. Российские борцы завоевали две медали во второй день ЧМ

В олимпийских весовых категориях двукратный олимпийский чемпион Роман Власов (до 77 кг), Александр Комаров (до 87) и Сергей Семенов (до 130) выбыли из борьбы в 1/8 финала. Они не сумели завоевать путевки на Игры, однако еще по две лицензии в каждой весовой категории будут разыграны на европейском и мировом квалификационном турнирах. Европейские соревнования пройдут в Будапеште с 19 по 22 марта 2020 года, мировые - с 30 апреля по 3 мая в Софии.

В других неолимпийских весовых категориях россиянин Виталий Кабалоев (до 55 кг) в четвертьфинале проиграл грузину Нугзари Цурцумии, ставшему чемпионом, Адлан Акиев (до 82) в четвертьфинале уступил представителю Ирана Саиду Абдвали.

Второе место в общекомандном зачете поделили японцы и грузины (по 2-0-1). На прошлом чемпионате мира, который прошел в 2018 году, россияне завоевали шесть золотых медалей. В общем зачете по очкам россияне также одержали победу, набрав 132 балла (в прошлом году - 178), второе место у спортсменов Узбекистана (80), третье - у сборной Грузии (75).

С 18 по 20 сентября пройдут финалы в женской борьбе, с 21 по 22 сентября - в вольной борьбе.