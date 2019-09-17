Мамиашвили считает, что неудача на ЧМ добавит борцу Власову осмысленной агрессии

Российские борцы завоевали на чемпионате мира три путевки на Игры в Токио, их добыли серебряный призер чемпионата мира в весе до 67 кг Артем Сурков, чемпион мира в весе до 97 кг Муса Евлоев, и серебряный призер чемпионата в весе до 60 кг Сергей Емелин. Неудачу в достижении этой задачи потерпели Власов (до 77 кг), Александр Комаров (до 87 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

НУР-СУЛТАН, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили надеется, что неудачное выступление на чемпионате мира в Нур-Султане добавит российскому борцу двукратному олимпийскому чемпиону Роману Власову дополнительных эмоций и осмысленной агрессии. Об этом Мамиашвили рассказал журналистам, подводя итоги выступления борцов-классиков на лицензионном к Играм турнире.

"Что касается Власова, то произошедшее добавит ему дополнительных эмоций, добавит осмысленной агрессии в стойке. Плюс в этом весе у нас есть и чемпион Европы, и чемпион мира, так что конкуренция будет, - сказал Мамиашвили. - У нас вообще неплохая конкуренция в каждом весе, и еще не факт, что в ближайший год в команду не вольются другие люди. Я хотел бы пожелать тем, кто здесь выступал, восстановиться и с пониманием готовиться к чемпионату России".

Мамиашвили подчеркнул - российские борцы были обязаны выигрывать на чемпионате мира даже у самых титулованных соперников.

"Сурков проиграл кубинцу - чемпиону мира и олимпийскому чемпиону, Емелин - японцу, чемпиону мира, но мы обязаны были у них выигрывать. Комаров попался на детский прием, но я ни капли не сожалею, что мы приняли решение включить его в состав - он получил колоссальный опыт. В тяжелом весе надо понять, что произошло с Сергеем Семеновым - хочу послушать наших многоопытных друзей из ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство), почему человек, который на полном ходу, так проигрывает", - подчеркнул Мамиашвили.

"Если это вопрос волевых качеств, то и над этим поработаем - кнут и пряник работает очень сильно, может быть отказать ему в пище? - предположил с улыбкой президент ФСБР. - Это дисциплинирует - плохо тренировался, значит не кушаешь".