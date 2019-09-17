Тренер борцов греко-римского стиля Когуашвили оценил свою работу на ЧМ на тройку с плюсом

Российские спортсмены завоевали на турнире две золотые и три серебряные медали, выиграв общекомандный зачет. Лицензии на Игры завоевали чемпион мира Муса Евлоев (до 97 кг), серебряные призеры Артем Сурков (до 67 кг) и Сергей Емелин (до 60 кг). В неолимпийских весах Абуязид Манцигов (до 72 кг) завоевал золото, Степан Марянян (до 63 кг) стал серебряным призером. Роман Власов (до 77 кг), Александр Комаров (до 87) и Сергей Семенов (до 130) не сумели завоевать путевки на Игры.

НУР-СУЛТАН, 17 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили оценивает свою работу на лицензионном к Олимпиаде-2020 в Токио чемпионате мира в Нур-Султане на тройку с плюсом. Об этом Когуашвили рассказал журналистам, подводя итоги выступления команды на чемпионате.

"Мы готовились как никогда - понимали важность задачи заработать олимпийские путевки на этом чемпионате мира. Но это были непростые соревнования, где некоторые борцы психологически сломались, - рассказал Когуашвили. - Задача выполнена наполовину, так что это на троечку, по крайней мере я себе такую оценку ставлю. Ну, может быть, троечку с плюсом".

"Да, у нас есть медали и общекомандная победа, но все это лишь легкое успокоение. Наша сборная самая сильная, нам никто и ничего не подарит, тем более в олимпийский сезон. Мы всегда учились на своих ошибках и сейчас будем их исправлять", - подчеркнул Когуашвили.

Власову есть, куда расти

Когуашвили подчеркнул, что капитану команды Власову необходимо прибавлять, несмотря на звания и регалии. Двукратный олимпийский чемпион проиграл в 1/8 финала казахстанцу Асхату Дильмухамедову.

"От Власова всегда ждут побед, он - двукратный олимпийский чемпион. Все-таки сейчас я думаю, что в его схватке судья мог поставить соперника в партер, но не хочу никого успокаивать - Рома должен прибавить, и хорошо, что все это случилось сейчас и есть время исправить эту ошибку до Олимпиады. Да, у Романа суперпартер, но нужно добавлять активности и в стойке", - отметил тренер.

"Мы проиграли в таких весовых категориях, где должны были зацепиться за медали. В 87 кг выступил молодой и неопытный Комаров, проиграл по-детски, но для него это очень важный опыт, и мы его в состав не за красивые глаза поставили. А произошедшее с Семеновым - это психология, он на совместных сборах "переталкивал и катил" всех призеров этого чемпионата. Будем делать выводы, а лицензии мы доберем на первом же старте", - заключил Когуашвили.

Российские спортсмены поборются за недостающие путевки на Игры в весах до 77, до 87 и до 130 кг весной, когда пройдут два лицензионных турнира - в Будапеште и в Софии.