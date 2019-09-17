Обследование в среду покажет степень серьезности травмы футболиста "Зенита" Азмуна

ЛИОН /Франция/, 17 сентября. /ТАСС/. Медицинское обследование в среду покажет, насколько серьезная травма футболиста санкт-петербургского "Зенита" Сердара Азмуна, полученная в матче Лиги чемпионов с французским "Лионом". Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер российского клуба Сергей Семак.

Футболисты "Зенита" сыграли вничью с "Лионом" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде со счетом 1:1. Азмун получил травму в конце первого тайма, но не ушел на замену, а открыл счет перед перерывом. В перерыве иранский форвард из-за повреждения был заменен на Магомеда Оздоева.

"Азмун получил травму, пока был горяч, он не сразу это заметил. Но в перерыве стало понятно, что игру продолжить не может. Насколько серьезная травма, покажет обследование завтра", - сказал Семак.

"Зенит" в следующем туре в группе G примет португальскую "Бенфику" 2 октября.