"Зенит" сыграл вничью с "Лионом" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов

ЛИОН /Франция/, 17 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с французским "Лионом" со счетом 1:1 в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лионе, игру посетил 47 201 зритель.

Счет на 41-й минуте открыл иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун, этот гол стал первым в основной стадии Лиги чемпионов текущего сезона. За несколько минут до гола футболист получил повреждение и должен был покинуть поле, его уже готовился заменить полузащитник Магомед Оздоев, однако Азмун показал, что готов продолжить игру, и замена не состоялась. Однако Оздоев вышел на поле вместо Азмуна после перерыва, в начале второго тайма он в своей штрафной площади сбил Мемфиса Депая, который ударом с 11-метровой отметки сравнял счет в матче на 50-й минуте.

В составе "Зенита" дебютный матч провел венесуэльский защитник Йордан Осорио, о переходе которого из португальского "Порту" было объявлено 31 августа. Кроме того, впервые в стартовом составе сине-бело-голубых появился защитник Вячеслав Караваев, перешедший в команду из голландского "Витесса" 2 сентября. Он дебютировал в "Зените" в матче девятого тура чемпионата России против тульского "Арсенала" 13 сентября, выйдя на замену в добавленное ко второму тайму время.

Ход матча

Перед стартовым свистком было заметно, что стадион в Лионе заполнен процентов на 40 - раннее начало матча и удаленность арены от города привели к тому, что большая часть болельщиков прибыла уже по ходу встречи.

Старт игры лучше удался гостям - полузащитник Юрий Жирков отметился несколькими опасными передачами с фланга, а форварды Артем Дзюба и Азмун держали в напряжении защиту "Лиона". Однако хозяева после этого перехватили инициативу и полностью контролировали мяч. Полузащитник Депай охотно шел в обводку и бил издали, один из таких ударов после рикошета угодил в руку Осорио, но помощник системы видеоассистента рефери (VAR) подсказал главному судье Майклу Оливеру, что оснований для пенальти не было.

Несмотря на ход игры, "Зениту" удалось забить гол "в раздевалку" - после красивой комбинации и паса Дзюбы точным ударом отметился Азмун. Перед этим иранский форвард получил чувствительное повреждение голени, главный тренер Сергей Семак был готов поменять его на Оздоева, но Азмун настоял на том, что продолжит игру.

Замена Азмуна на Оздоева состоялась в самом начале второго тайма. Вслед за этим Депай заработал пенальти и реализовал его - 1:1. "Лион" больше владел инициативой, наседал на ворота Андрея Лунева, подал много угловых, но больше не забил.

"Зенит" и "Лион" встречались на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2015/16, тогда в обоих матчах клуб из Санкт-Петербурга добился победы. В домашнем матче "Зенит" обыграл соперника со счетом 3:1, в выездном - 2:0. В том розыгрыше Лиги чемпионов "Зенит" занял первое место в группе, одержав пять побед и потерпев одно поражение, а в 1/8 финала по сумме двух встреч уступил португальской "Бенфике" (0:1, 1:2).

В группе G вместе с "Зенитом" и "Лионом" выступают португальская "Бенфика" и немецкий "Лейпциг", которые свой матч проведут позднее во вторник. "Зенит" в следующем туре примет "Бенфику", "Лион" в гостях сыграет с "Лейпцигом". Обе встречи пройдут 2 октября.