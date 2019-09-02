Футболист сборной России Караваев перешел из "Витесса" в "Зенит"

ТАСС, 2 сентября. Российский защитник Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса", который возглавляет Леонид Слуцкий, в российский "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на четыре года.

Россиянин перешел в "Витесс" зимой 2018 года, он провел за клуб 65 матчей, забил два мяча и сделал девять голевых передач. Караваев является воспитанником ЦСКА, вместе с которым он стал чемпионом России (2014), также он выступал за чешские клубы "Дукла" (Прага), "Яблонец" и "Спарта" (Прага), в сезоне-2016/17 он был признан лучшим игроком "Спарты".

Караваев вызывался в главную команду страны, однако пока не дебютировал в ее составе. Игрок вызван в сборную команду России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Казахстана. Россияне сыграют с шотландцами в Глазго 6 сентября, с командой Казахстана - 9 сентября в Калининграде.