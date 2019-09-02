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Футбол в России

Футболист сборной России Караваев перешел из "Витесса" в "Зенит"

Соглашение с 24-летним защитником рассчитано на четыре года
Вячеслав Караваев Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Вячеслав Караваев
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 2 сентября. Российский защитник Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса", который возглавляет Леонид Слуцкий, в российский "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на четыре года.

Россиянин перешел в "Витесс" зимой 2018 года, он провел за клуб 65 матчей, забил два мяча и сделал девять голевых передач. Караваев является воспитанником ЦСКА, вместе с которым он стал чемпионом России (2014), также он выступал за чешские клубы "Дукла" (Прага), "Яблонец" и "Спарта" (Прага), в сезоне-2016/17 он был признан лучшим игроком "Спарты".

Караваев вызывался в главную команду страны, однако пока не дебютировал в ее составе. Игрок вызван в сборную команду России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Казахстана. Россияне сыграют с шотландцами в Глазго 6 сентября, с командой Казахстана - 9 сентября в Калининграде.

Слуцкий возглавляет "Витесс" с лета 2018 года. В прошлом сезоне клуб занял пятое место в чемпионате Нидерландов и уступил в финале плей-офф за путевку в квалификацию Лиги Европы "Утрехту". В текущем сезоне "Витесс" возглавляет турнирную таблицу, набрав 11 очков после пяти туров, у амстердамского "Аякса" и ПСВ (Эйндховен) в активе по 10 очков после четырех проведенных матчей. Следующий матч "Витесс" проведет на выезде против ПСВ.

После восьми туров Российской премьер-лиги "Зенит" расположился на второй строчке, имея в активе 17 очков. В девятом туре петербургский клуб дома примет тульский "Арсенал".

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