Футболист сборной России Караваев перешел из "Витесса" в "Зенит"

ТАСС, 2 сентября. Российский защитник Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса", который возглавляет Леонид Слуцкий, в российский "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на четыре года.
Россиянин перешел в "Витесс" зимой 2018 года, он провел за клуб 65 матчей, забил два мяча и сделал девять голевых передач. Караваев является воспитанником ЦСКА, вместе с которым он стал чемпионом России (2014), также он выступал за чешские клубы "Дукла" (Прага), "Яблонец" и "Спарта" (Прага), в сезоне-2016/17 он был признан лучшим игроком "Спарты".
Караваев вызывался в главную команду страны, однако пока не дебютировал в ее составе. Игрок вызван в сборную команду России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Казахстана. Россияне сыграют с шотландцами в Глазго 6 сентября, с командой Казахстана - 9 сентября в Калининграде.
Официально: Вячеслав Караваев переходит в «Зенит»!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 2, 2019
Сине-бело-голубые и голландский «Витесс» достигли договоренности о переходе защитника в состав петербуржцев.
Детали: https://t.co/VXfpvi1JoG pic.twitter.com/UtM8MLgsTA
Слуцкий возглавляет "Витесс" с лета 2018 года. В прошлом сезоне клуб занял пятое место в чемпионате Нидерландов и уступил в финале плей-офф за путевку в квалификацию Лиги Европы "Утрехту". В текущем сезоне "Витесс" возглавляет турнирную таблицу, набрав 11 очков после пяти туров, у амстердамского "Аякса" и ПСВ (Эйндховен) в активе по 10 очков после четырех проведенных матчей. Следующий матч "Витесс" проведет на выезде против ПСВ.
После восьми туров Российской премьер-лиги "Зенит" расположился на второй строчке, имея в активе 17 очков. В девятом туре петербургский клуб дома примет тульский "Арсенал".