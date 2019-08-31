Футболист "Порту" Осорио на правах аренды перешел в "Зенит"

ТАСС, 31 августа. Петербургский футбольный клуб "Зенит" подписал соглашение с венесуэльским защитником Йорданом Осорио, права на которого принадлежат португальскому "Порту". Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью последующего выкупа футболиста.

Осорио 25 лет. Он перешел в "Порту" в начале 2018 года на правах аренды из "Тонделы". По окончании сезона "Порту" выкупил его трансфер и отдал в аренду "Витории", за которую он провел в сезоне-2018/19 30 матчей и забил два гола. За "Порту" он провел один матч.

Ранее он также выступал за венесуэльский клуб "Самора". На его счету восемь матчей в составе сборной Венесуэлы.

"Зенит" занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 14 очков после семи матчей. В воскресенье подопечные Сергея Семака сыграют на выезде с московским "Спартаком".