Кержаков: "Зениту" было по силам обыграть "Лион" на старте Лиги чемпионов

"Если исходить из того, как складывался матч, результат не совсем плохой, но, я думаю, "Зениту" было по силам обыграть эту команду. Моменты у "Лиона" были опаснее, но французы давали играть. Этот "Лион", естественно, слабее "Лиона" прошлого сезона, о чем говорят потери команды, несколько ведущих футболистов ушли, а так это неплохой коллектив. Но я считаю, что, если "Лион" будет так играть в ответной встрече, "Зенит" просто обязан побеждать его", - сказал Кержаков.

Азмун был заменен из-за травмы в перерыве. "Здорово, что он забил гол, молодец, но кого-то выделить из линии атаки очень сложно, потому что оборонялись большими силами. По такой игре можно выделить [Вильмара] Барриоса, [Бранислава] Ивановича", - подчеркнул Кержаков.

"Зенит" в следующем туре в группе G примет португальскую "Бенфику" 2 октября.