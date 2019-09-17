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Лига чемпионов

Кержаков: "Зениту" было по силам обыграть "Лион" на старте Лиги чемпионов

По словам бывшего форварда "Зенита", моменты у "Лиона" были опаснее, но французы давали играть

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Футболисты санкт-петербургского "Зенита" имели все шансы обыграть французский "Лион" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Такое мнение высказал ТАСС после матча бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов прошел во вторник в Лионе и завершился вничью со счетом 1:1. В составе "Зенита" голом отметился нападающий Сердар Азмун (41-я минута), "Лион" ответил голом форварда Мемфиса Депая (50, с пенальти).

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"Если исходить из того, как складывался матч, результат не совсем плохой, но, я думаю, "Зениту" было по силам обыграть эту команду. Моменты у "Лиона" были опаснее, но французы давали играть. Этот "Лион", естественно, слабее "Лиона" прошлого сезона, о чем говорят потери команды, несколько ведущих футболистов ушли, а так это неплохой коллектив. Но я считаю, что, если "Лион" будет так играть в ответной встрече, "Зенит" просто обязан побеждать его", - сказал Кержаков.

Азмун был заменен из-за травмы в перерыве. "Здорово, что он забил гол, молодец, но кого-то выделить из линии атаки очень сложно, потому что оборонялись большими силами. По такой игре можно выделить [Вильмара] Барриоса, [Бранислава] Ивановича", - подчеркнул Кержаков.

"Зенит" в следующем туре в группе G примет португальскую "Бенфику" 2 октября.

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