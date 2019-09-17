Крикунов: хоккеисты "Динамо" в первых двух периодах только присутствовали на площадке

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Игроки московского "Динамо" в первых двух периодах матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Адмиралом" не показывали хорошей игры, а по большей части только присутствовали на площадке. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

Встреча между "Динамо" и "Адмиралом" в Москве завершилась победой хозяев со счетом 4:2. По ходу игры бело-голубые проигрывали со счетом 0:2, а после двух периодов уступали - 1:2. В седьмой встрече подряд с начала чемпионата динамовцы первыми пропустили шайбу.

"Противник очень хорошо играл от обороны, внимательно, на этом мы и погорели, они нас встречали. Мы получили два гола и после второго проснулись. Традиционно сначала пропускаем, а потом вытаскиваем из себя. В третьем периоде перешли на игру в три звена и благодаря этому начали создавать моменты и забрасывать, в первых двух периодах в основном мы только присутствовали на площадке", - отметил Крикунов.

В игре с "Адмиралом" в первом звене с Вадимом Шипачевым и Андре Петерссоном действовал Даниил Тарасов. "В следующем матче будут перестановки, я недоволен игрой Тарасова, в частности, в большинстве", - подчеркнул Крикунов.

Главный тренер "Адмирала" Сергей Светлов в целом остался доволен игрой, несмотря на поражение своей команды. "Мы хорошо начали в первом периоде, создали очень много хороших моментов, жаль, что забросили только одну шайбу. Во втором тоже неплохо играли, но потом "Динамо" перехватило инициативу, забило гол в раздевалку. В третьем периоде нас подвели удаления, дали повод "Динамо" проявить свои лучшие качества", - сказал Светлов.

В турнирной таблице "Динамо" занимает пятое место в Западной конференции, набрав девять очков после семи встреч. "Адмирал" располагается на девятой строчке Восточной конференции, имея в активе шесть очков после шести матчей. В четверг московское "Динамо" примет СКА, в тот же день "Адмирал" на выезде сыграет с московским ЦСКА.