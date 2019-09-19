"Помню победы, которые оставили след в жизни". Константин Цзю отмечает 50-летний юбилей

Таких, как он, в мире было всего двое — Бернард Хопкинс и Рой Джонс — младший. Именно они завоевали титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
"Из соперников практически ни с кем не общаюсь, кроме Орзубека Назарова. А победы? Помню те, которые оставили след в моей жизни", — сказал Цзю перед юбилеем.
Юный уроженец города Серов Свердловской области начал заниматься боксом в возрасте девяти лет под руководством Владимира Черни. В 1986 и 1987 годах Цзю становился чемпионом СССР среди юниоров. В отличие от многих профессиональных боксеров, не реализовавших себя в любителях, Цзю сполна воспользовался своей "аматерской" карьерой. Он является двукратным чемпионом Европы (1989 и 1991 годов), чемпионом мира (1991 года). В 1988 году Цзю участвовал в Олимпийских играх в Сеуле. На этих соревнованиях он дошел до четвертьфинала, где проиграл будущему олимпийскому чемпиону Андреасу Цюлову из ГДР. Получив в 1991 году звание заслуженного мастера спорта СССР, Цзю пресытился любительским боксом и стал смотреть в сторону перехода в профессионалы.
После чемпионата мира 1991 года в Сиднее боксер принял решение о переезде в Австралию. В 1992 он покинул родину, получив австралийское гражданство дополнительно к российскому.
"В мое время подобрать правильные перчатки, достать хорошие бинты можно было только за рубежом. А в сборной я все свои любительские бои провел в одном бинте", — объяснял спортсмен впоследствии свой поступок.
При этом спортсмен периодически приезжал в Россию и никогда не отказывался от своей родной страны.
Почему он так быстро принял решение о переезде? Все просто. Выступление спортсмена на чемпионате мира в Австралии впечатлило тренера Джонни Льюиса и промоутера Билла Морди. Они предложили Цзю вернуться в Австралию и перейти в профессионалы, что он и сделал.
Дебют Цзю на профессиональном ринге состоятся 1 марта 1992 года. В Мельбурне его соперником был чемпион австралийского штата Квинсленд Даррел Хайлз, продержавшийся менее двух минут. Причем тренерский штаб ставил перед Цзю совершенно иную задачу — быть поосторожнее в первом раунде. Но россиянин тогда не знал английского и понял для себя, что от него потребовали нокаут в первом раунде. Что оперативно и сделал.
В дальнейшем промоутер Морди особенно не выбирал легких соперников для россиянина. Этот жесткий подход и превратил Цзю в одну из главных звезд 90-х в мировом боксе. За тот дебютный 1992-й год Цзю провел аж шесть профессиональных поединков! И лишь один из них продолжался все десять раундов. Уже в своем 11-м бою россиянин встретился бывшим чемпионом мира Эктором Лопесом. Сам поединок превратился в самую настоящую мясорубку, из которой Цзю вышел победителем. На его противнике невозможно было найти живого места. Цзю, как и многие другие профессиональные боксеры, долго ждал своего первого поединка за титул чемпиона мира. И этот бой состоялся. 28 января 1995 года россиянин вышел на ринг против американца Джейка Родригеса. На кону стоял чемпионский пояс по версии IBF. Цзю разгромил своего оппонента и завершил поединок уже в шестом раунде! С этого момента и началась чемпионская дорога Константина.
В конце 1995 года россиянин уволил Морди, начав сотрудничество с Владом Уортоном. Морди впоследствии подал в суд и отсудил у Цзю компенсацию в размере нескольких миллионов долларов.
Первая серьезная неудача постигла россиянина в 1997 году, когда его нокаутировал американец Винс Филипс. Перед боем у Цзю были проблемы со сгонкой веса, и он как до, так и во время боя чувствовал слабость. При этом россиянин активно вел бой, но после комбинации Филипса впервые за свою карьеру оказался в нокауте. По итогам боя стало понятно, что Цзю сильно обезвожен. Врачи не понимали, как он вообще остался жив. Россиянин потерял титул, а впереди его ждали судебные тяжбы с бывшим промоутером.
1999-й стал годом возвращения Цзю в "большую игру". Уортон организовал россиянину поединок за вакантный титул WBC с мексиканцем Мигелем Анхелем Гонсалесом. Соперник имел репутацию боксера "с крепкой головой", и до Цзю никому не удавалось его нокаутировать. Потом прошли бои с легендарным мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом и Шармбой Митчеллом (принес Цзю чемпионский титул по версии WBA).
И тут настал главный час Цзю в карьере — бой против американца Заба Джуды за титул абсолютного чемпиона мира. В россиянина мало кто верил перед тем боем, даже признанные мировые эксперты сомневались в его шансах. Наглый и неприятный по манере поведения и ведения боя Джуда был фаворитом. Никто не знал, что в следующий момент поединка может выкинуть американец, для всех его тактика была сюрпризом. Бой состоялся 3 ноября 2001 года. Первый раунд сложился в пользу Джуды, который нашел бреши в обороне оппонента. Но Цзю выстоял и в конце раунда поставил соперника на место правым прямым ударом. Уже во втором раунде россиянин "догнал" соперника правым прямым, а вдогонку добавил еще один такой же удар. Джуда сначала упал, потом встал, шатаясь, и упал снова. Это был один из самых легендарных нокаутов в истории бокса, а Цзю стал абсолютным чемпионом мира.
И сейчас уже не имеет значения, что у Цзю потом были и другие поединки. Тем боем он вписал свое имя в историю бокса. Сын россиянина Тимофей пошел по стопам отца, к 24 годам у него 14 профессиональных боев и ни одного поражения.
"Тимофей может добиться всего, чего захочет, если будет планомерно идти к своей цели. И никогда не жалеть самого себя", — сказал Цзю ТАСС.
Сам Константин Борисович продолжает активно тренироваться, проводит мастер-классы и регулярно выкладывает свои занятия в соцсети. В чем его секрет? Ответ прост.
"Правильный режим сна и питания. И конечно, маленькие детки", — дал Цзю свой рецепт.
Игорь Лазорин