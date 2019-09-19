"Помню победы, которые оставили след в жизни". Константин Цзю отмечает 50-летний юбилей

Один из самых ярких боксеров 90-х годов в начале зарубежной карьеры не знал английского и отправил соперника в нокаут, не поняв наставлений тренера

Таких, как он, в мире было всего двое — Бернард Хопкинс и Рой Джонс — младший. Именно они завоевали титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). "Из соперников практически ни с кем не общаюсь, кроме Орзубека Назарова. А победы? Помню те, которые оставили след в моей жизни", — сказал Цзю перед юбилеем.

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Юный уроженец города Серов Свердловской области начал заниматься боксом в возрасте девяти лет под руководством Владимира Черни. В 1986 и 1987 годах Цзю становился чемпионом СССР среди юниоров. В отличие от многих профессиональных боксеров, не реализовавших себя в любителях, Цзю сполна воспользовался своей "аматерской" карьерой. Он является двукратным чемпионом Европы (1989 и 1991 годов), чемпионом мира (1991 года). В 1988 году Цзю участвовал в Олимпийских играх в Сеуле. На этих соревнованиях он дошел до четвертьфинала, где проиграл будущему олимпийскому чемпиону Андреасу Цюлову из ГДР. Получив в 1991 году звание заслуженного мастера спорта СССР, Цзю пресытился любительским боксом и стал смотреть в сторону перехода в профессионалы. После чемпионата мира 1991 года в Сиднее боксер принял решение о переезде в Австралию. В 1992 он покинул родину, получив австралийское гражданство дополнительно к российскому. "В мое время подобрать правильные перчатки, достать хорошие бинты можно было только за рубежом. А в сборной я все свои любительские бои провел в одном бинте", — объяснял спортсмен впоследствии свой поступок. При этом спортсмен периодически приезжал в Россию и никогда не отказывался от своей родной страны. Почему он так быстро принял решение о переезде? Все просто. Выступление спортсмена на чемпионате мира в Австралии впечатлило тренера Джонни Льюиса и промоутера Билла Морди. Они предложили Цзю вернуться в Австралию и перейти в профессионалы, что он и сделал. Дебют Цзю на профессиональном ринге состоятся 1 марта 1992 года. В Мельбурне его соперником был чемпион австралийского штата Квинсленд Даррел Хайлз, продержавшийся менее двух минут. Причем тренерский штаб ставил перед Цзю совершенно иную задачу — быть поосторожнее в первом раунде. Но россиянин тогда не знал английского и понял для себя, что от него потребовали нокаут в первом раунде. Что оперативно и сделал.

Описание Константин Цзю после победы над Мигелем Анхелем Гонсалесом © AP Photo/Alan Diaz

В дальнейшем промоутер Морди особенно не выбирал легких соперников для россиянина. Этот жесткий подход и превратил Цзю в одну из главных звезд 90-х в мировом боксе. За тот дебютный 1992-й год Цзю провел аж шесть профессиональных поединков! И лишь один из них продолжался все десять раундов. Уже в своем 11-м бою россиянин встретился бывшим чемпионом мира Эктором Лопесом. Сам поединок превратился в самую настоящую мясорубку, из которой Цзю вышел победителем. На его противнике невозможно было найти живого места. Цзю, как и многие другие профессиональные боксеры, долго ждал своего первого поединка за титул чемпиона мира. И этот бой состоялся. 28 января 1995 года россиянин вышел на ринг против американца Джейка Родригеса. На кону стоял чемпионский пояс по версии IBF. Цзю разгромил своего оппонента и завершил поединок уже в шестом раунде! С этого момента и началась чемпионская дорога Константина. В конце 1995 года россиянин уволил Морди, начав сотрудничество с Владом Уортоном. Морди впоследствии подал в суд и отсудил у Цзю компенсацию в размере нескольких миллионов долларов. Первая серьезная неудача постигла россиянина в 1997 году, когда его нокаутировал американец Винс Филипс. Перед боем у Цзю были проблемы со сгонкой веса, и он как до, так и во время боя чувствовал слабость. При этом россиянин активно вел бой, но после комбинации Филипса впервые за свою карьеру оказался в нокауте. По итогам боя стало понятно, что Цзю сильно обезвожен. Врачи не понимали, как он вообще остался жив. Россиянин потерял титул, а впереди его ждали судебные тяжбы с бывшим промоутером. 1999-й стал годом возвращения Цзю в "большую игру". Уортон организовал россиянину поединок за вакантный титул WBC с мексиканцем Мигелем Анхелем Гонсалесом. Соперник имел репутацию боксера "с крепкой головой", и до Цзю никому не удавалось его нокаутировать. Потом прошли бои с легендарным мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом и Шармбой Митчеллом (принес Цзю чемпионский титул по версии WBA).

Описание Константин Цзю после победы над Забом Джудой © AP Photo/Lori Cain