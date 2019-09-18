Семин: "Локомотив" победил "Байер" в Лиге чемпионов за счет хорошей игры без мяча

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 19 сентября. /ТАСС/. "Локомотив" одержал победу над немецким "Байером" в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов благодаря хорошей игре без мяча. Такое мнение после встречи высказал главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Матч ТВ" .

Встреча "Байер" - "Локомотив", которая прошла в среду в немецком Леверкузене, завершилась со счетом 2:1. "Локомотив" владел мячом 31% игрового времени.

"Веру [в победу] до футболистов пришлось донести через правильный выбор игры, через дисциплину, через то, что в матче нужно играть на максимуме своих возможностей. Есть игра с мячом, а есть - без мяча. Сегодня мы хорошо сыграли без мяча, поэтому и победили. Ребята молодцы, они главные действующие лица и выполнили свою работу блестяще", - сказал Семин.

"Во-первых, нужно было забить, быстро идти в атаку. Были несколько неплохих атакующих действий, [Федору] Смолову просто нужно было делать завершающий удар и возвращаться назад, а они стали разыгрывать, [делать] лишние передачи", - добавил главный тренер "Локомотива".

Во втором туре 1 октября "Локомотив" на домашнем поле сыграет с испанским "Атлетико".