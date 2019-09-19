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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Поздняков с недоумением воспринял слова Гануса об отсутствии поддержки со стороны ОКР

Французская газета L'Equipe опубликовала ранее интервью с руководителем РУСАДА
Президент ОКР Станислав Поздняков Станислав Красильников/ТАСС, архив
Описание
Президент ОКР Станислав Поздняков
© Станислав Красильников/ТАСС, архив

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков находится в недоумении после прочтения последнего интервью генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса, который заявил, что глава ОКР оказывает сопротивление его деятельности. Об этом Поздняков сообщил журналистам.

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Французская газета L'Equipe опубликовала в среду интервью с руководителем РУСАДА, в котором тот сделал ряд высказываний в адрес министра спорта РФ Павла Колобкова и главы ОКР Позднякова и посетовал на отсутствие должной поддержки с их стороны в ряде вопросов.

"Сегодня я с утра начал рабочий день с прочтения этого интервью, - отметил Поздняков. - С недоумением воспринял информацию, что у Гануса есть непонимание моей позиции. Мы делаем все в интересах чистого спорта и спортсменов, планируем вести большую работу с помощью представителей РУСАДА".

"В этом году взаимодействие ОКР и РУСАДА имеет беспрецедентный характер. В ноябре в ОКР пройдет семинар-совещание с представителями федераций по олимпийским видам спорта. Комиссия спортсменов ОКР предлагает свое участие в налаживании мостов между РУСАДА и спортивным сообществом. По просьбе РУСАДА мы сформировали у нас подразделение, которое будет заниматься в том числе антидопинговыми вопросами", - добавил Поздняков.

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