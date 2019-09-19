Поздняков с недоумением воспринял слова Гануса об отсутствии поддержки со стороны ОКР

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков находится в недоумении после прочтения последнего интервью генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса, который заявил, что глава ОКР оказывает сопротивление его деятельности. Об этом Поздняков сообщил журналистам.

Французская газета L'Equipe опубликовала в среду интервью с руководителем РУСАДА, в котором тот сделал ряд высказываний в адрес министра спорта РФ Павла Колобкова и главы ОКР Позднякова и посетовал на отсутствие должной поддержки с их стороны в ряде вопросов.

"Сегодня я с утра начал рабочий день с прочтения этого интервью, - отметил Поздняков. - С недоумением воспринял информацию, что у Гануса есть непонимание моей позиции. Мы делаем все в интересах чистого спорта и спортсменов, планируем вести большую работу с помощью представителей РУСАДА".

"В этом году взаимодействие ОКР и РУСАДА имеет беспрецедентный характер. В ноябре в ОКР пройдет семинар-совещание с представителями федераций по олимпийским видам спорта. Комиссия спортсменов ОКР предлагает свое участие в налаживании мостов между РУСАДА и спортивным сообществом. По просьбе РУСАДА мы сформировали у нас подразделение, которое будет заниматься в том числе антидопинговыми вопросами", - добавил Поздняков.