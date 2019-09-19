Константин Цзю напишет кандидатскую диссертацию в УрФУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю готовится к написанию кандидатской диссертации в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Константин Цзю планирует писать кандидатскую диссертацию в УрФУ. Это будет Институт физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ", - сказали в пресс-службе.

В вузе уточнили, что спортсмен уже учился в УрФУ - в 2012 году он получил диплом учебного заведения. "Темой дипломной работы была "Особенности реализации областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области на 2011-2015 годы", - добавили в пресс-службе.

Цзю является единственным в истории российским боксером, который становился абсолютным чемпионом мира. Цзю завершил карьеру в возрасте 36 лет после поражения от австралийца Рикки Хаттона. Всего на его счету 31 победа (25 нокаутом) и два поражения. Цзю также является победителем Игр доброй воли, чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы среди любителей.

УрФУ основан в 1920 году и является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. В университете работает 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых.