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Футбол в России

Вопрос об увеличении количества команд в РПЛ будет поднят после ЧМ-2022

Сейчас в Российской премьер-лиге выступают 16 клубов
Президент РПЛ Сергей Прядкин Николай Галкин/ТАСС
Описание
Президент РПЛ Сергей Прядкин
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) поднимет вопрос об увеличении числа участников турнира после чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом журналистам рассказал президент РПЛ, вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин.

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На данный момент в премьер-лиге принимают участие 16 команд.

"Опять поднимался вопрос по поводу увеличения количества матчей, я в рабочем порядке доложил, а в конце месяца мы предложим варианты, согласно которым будет увеличение матчей или изменение структуры соревнований. Сейчас не буду загадывать, рабочая группа продолжает работу. Пока без изменений вопрос об увеличении количества команд, это будет обсуждаться не в этом сезоне и не в следующем, скорее всего, после Катара", - пояснил Прядкин.

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