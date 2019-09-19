Улучшение судейства и уплотнение календаря. В Москве прошло заседание исполкома РФС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоялось в четверг в Доме футбола в Москве. В центре обсуждения оказались отчеты лиг о проделанной работе за отчетный период и вопрос улучшения судейства в отечественном футболе. Ошибки рефери в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) оказались чуть ли не более обсуждаемыми, чем сами игры. Дело дошло до того, что часть клубов выразила открытое недоверие главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову. Несмотря на это, президент РФС Александр Дюков заявил, что Егоров продолжит работу на своем посту как минимум до декабря, когда будет сделан анализ промежуточных результатов.

"Работа по реформированию работы судей уже началась. Идет выработка предложений по улучшению дел в российском судействе. Думаю, что на ноябрьском исполкоме будем это детально обсуждать", - сказал Дюков. По словам главы РПЛ Сергея Прядкина, исполком РФС предложил увеличить список арбитров РПЛ молодыми судьями, которые были привлечены к матчам отечественного чемпионата в последних матчах. Также было объявлено, что Анастасия Пустовойтова включена в список арбитров на обслуживание матчей Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Как подчеркнул Дюков, в будущем она может быть привлечена к работе на матчах РПЛ и Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Вопрос улучшения судейства в российском футболе требует системного подхода, считает Дюков. "Что касается РФС, если мы хотим видеть улучшение работы судейства, то нам нужна система видеоассистента рефери (VAR). У нас отсутствует логичная система по подготовке арбитров, нужны системные изменения", - добавил глава РФС. Развитие РПЛ и увеличение количества матчей Одним из центральных вопросов прошедшего исполкома стали отчеты глав лиг о проделанной работе и перспективах их развития. На заседании были выслушаны доклады Прядкина и главы ФНЛ Игоря Ефремова. "Приняли мой отчет, было поручение, на что обратить еще внимание. Я докладывал за период с 2015 по 2019 год, отчет одобрен, отмечено, что лига движется вперед, также есть ряд пожеланий", - отметил Прядкин.

На эту тему Прядкин против того, чтобы клубы Российской премьер-лиги выступали не на своих аренах