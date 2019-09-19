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Футбол в России

Улучшение судейства и уплотнение календаря. В Москве прошло заседание исполкома РФС

Одним из главных вопросов исполкома стали отчеты глав лиг о проделанной работе и перспективах их развития
Глава РФС Александр Дюков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Глава РФС Александр Дюков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоялось в четверг в Доме футбола в Москве. В центре обсуждения оказались отчеты лиг о проделанной работе за отчетный период и вопрос улучшения судейства в отечественном футболе.

Ошибки рефери в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) оказались чуть ли не более обсуждаемыми, чем сами игры. Дело дошло до того, что часть клубов выразила открытое недоверие главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову. Несмотря на это, президент РФС Александр Дюков заявил, что Егоров продолжит работу на своем посту как минимум до декабря, когда будет сделан анализ промежуточных результатов.

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"Работа по реформированию работы судей уже началась. Идет выработка предложений по улучшению дел в российском судействе. Думаю, что на ноябрьском исполкоме будем это детально обсуждать", - сказал Дюков.

По словам главы РПЛ Сергея Прядкина, исполком РФС предложил увеличить список арбитров РПЛ молодыми судьями, которые были привлечены к матчам отечественного чемпионата в последних матчах. Также было объявлено, что Анастасия Пустовойтова включена в список арбитров на обслуживание матчей Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Как подчеркнул Дюков, в будущем она может быть привлечена к работе на матчах РПЛ и Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Вопрос улучшения судейства в российском футболе требует системного подхода, считает Дюков. "Что касается РФС, если мы хотим видеть улучшение работы судейства, то нам нужна система видеоассистента рефери (VAR). У нас отсутствует логичная система по подготовке арбитров, нужны системные изменения", - добавил глава РФС.

Развитие РПЛ и увеличение количества матчей

Одним из центральных вопросов прошедшего исполкома стали отчеты глав лиг о проделанной работе и перспективах их развития. На заседании были выслушаны доклады Прядкина и главы ФНЛ Игоря Ефремова.

"Приняли мой отчет, было поручение, на что обратить еще внимание. Я докладывал за период с 2015 по 2019 год, отчет одобрен, отмечено, что лига движется вперед, также есть ряд пожеланий", - отметил Прядкин.

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Прядкин против того, чтобы клубы Российской премьер-лиги выступали не на своих аренах

В список пожеланий вошло улучшение инфраструктуры входящих в лигу команд, например, новичок РПЛ "Тамбов" проводит домашние матчи на стадионе в Саранске. Параллельно с этим идут работы по реконструкции арены в Тамбове. "Есть проблема с командами, которые играют не в своем регионе, например, "Тамбов", нужно, чтобы дальше у нас таких команд не было. Футбол все же должен быть для своего региона и для своего болельщика", - уточнил Прядкин.

Перед стартом текущего сезона РПЛ был поднят вопрос об увеличении количества матчей в турнире. Это можно сделать путем расширения лиги, однако РФС еще в июне дал понять, что это будет возможно только после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Как отметил Прядкин, к концу сентября РПЛ предложит свои варианты, "согласно которым будет увеличение матчей или изменение структуры соревнований".

Большую дискуссию вызвал календарь матчей РПЛ, особенно много вопросов возникло у клубов, которые выступают в еврокубках. После исполкома Дюков отметил, что регламент чемпионата России в вопросе назначения дат и времени матчей будет доработан. "Дано поручение доработать регламент, чтобы впредь таких споров насчет даты и времени матчей не возникало", - заявил глава РФС.

Кроме того, был обсужден вопрос увеличения дохода от телеправ. По словам Дюкова, до 2022 года РФС хочет добиться увеличения доходов на 18%.

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