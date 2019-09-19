Тражукова: неплохим стимулом для победы на ЧМ по борьбе были три миллиона рублей призовых

НУР-СУЛТАН, 19 сентября. /ТАСС/. Солидные призовые за победу на чемпионате мира в размере трех миллионов рублей стали неплохим стимулом для победы на предолимпийском чемпионате мира по борьбе, проходящем в Нур-Султане. Об этом журналистам рассказала чемпионка мира Инна Тражукова, которая выиграла турнир в весовой категории до 65 кг.

В финальном поединке 29-летняя Тражукова россиянка победила представительницу Украины Ирину Коляденко - 13:0.

"Мы много раз перед чемпионатом мира встречались с Омаром Муртузалиевым (первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России - прим. ТАСС), и на сборах он нас предупредил о призовых. Да, может быть это и смешно звучит, что боремся за миллионы, но три миллиона за золото чемпионата мира - это неплохой стимул", - рассказала Тражукова.

Спортсменка поблагодарила тренерский штаб сборной: "Спасибо, что поверили в меня и поставили в команду, спасибо моему личному тренеру - это одна из главных моих побед, и я думаю, что дальше будет больше. Эмоции, конечно, зашкаливают, я поверила в чемпионство только с последним баллом. Я впервые поднимаю над головой российский флаг, раньше мне не удавалось доходить до финала, а тут первый чемпионат мира - и все получилось".

"Перемены в тренерском штабе, приход новых людей в команду, в том числе главного тренера Магомеда Алиомарова, позволили команде работать дружно, слаженно. Его главная фраза - "вперед за медалями". И я буду прибавлять и готовиться к Играм в Токио".

29-летняя Тражукова является серебряным призером Кубка мира (2015), серебряным (2018) и двукратным бронзовым (2011, 2016) призером чемпионатов Европы. Спортсменка участвовала в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, однако там проиграла в схватке за бронзовую медаль представительнице Польши Монике Михайлик.