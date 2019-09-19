Винер-Усманова не расстроена тем, что булавы не принесли Арине Авериной медаль ЧМ

БАКУ, 19 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова не видит особых поводов для расстройства в том, что Арина Аверина осталась без медали чемпионата мира в упражнениях с булавами. Об этом Винер-Усманова сообщила журналистам.

Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнении с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Баку. 21-летняя россиянка набрала 23,800 балла. Второй стала израильтянка Линой Ашрам (23,300). Бронзу завоевала украинка Влада Никольченко (22,350). Арина Аверина показала четвертый результат (22,150).

"Арина сделала так называемый "вис" с ошибкой. Это все недоработки. Все нормально, нужно ей собраться на завтрашний день, завтра многоборье, олимпийская медаль. А сегодня вот так: золотая медаль есть и слава богу, уже четыре золота", - считает Винер-Усманова.

"Что касается Дины, то она что-то сделала лучше, что-то хуже, что-то усложнила. Получилось все нормально", - заключила главный тренер.