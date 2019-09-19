ЦСКА проиграл болгарскому "Лудогорцу" в Лиге Европы, пропустив пять голов во втором тайме

Ранее в четверг "Краснодар" на выезде проиграл со счетом 0:5 швейцарскому "Базелю" в матче группы С Лиги Европы, потерпев самое крупное поражение в еврокубках в своей истории. "Краснодар" и ЦСКА проведут очный матч в предстоящем туре чемпионата России в воскресенье. "Лудогорец" до этого лишь раз забивал пять мячей на международной арене, в матче квалификации Лиги Европы 8 августа 2019 года болгарская команда дома переиграла "Нью-Сейнтс" из Уэльса со счетом 5:0.

Последний раз ЦСКА проигрывал со счетом 1:5 в еврокубковом матче 17 сентября 2014 года, тогда армейцы на выезде уступили итальянской "Роме" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Самое крупное поражение в истории еврокубковых выступлений ЦСКА потерпел от французского "Марселя" 17 марта 1993 года, тогда встреча во Франции в рамках группового раунда Лиги чемпионов завершилась со счетом 0:6.

В составе ЦСКА гол забил Игорь Дивеев (11-я минута). У "Лудогорца" отличились Вандерсон (48), Йоди Лукоки (50) и Клаудиу Кешеру (52, 69, 73 - с пенальти). Для 19-летнего Дивеева, перешедшего в ЦСКА из "Уфы" в феврале 2019 года, забитый гол стал первым в клубной карьере.

ЦСКА и "Лудогорец" ни разу не встречались между собой на турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При этом болгарские и российские клубы только один раз играли между собой. ЦСКА на групповой стадии Кубка УЕФА сезона-2005/06 победил "Левски" со счетом 2:1.

ЦСКА выступает в группе H с "Лудогорцем", испанским "Эспаньолом" и венгерским "Ференцварошем". В следующем туре ЦСКА на домашнем поле сыграет с "Эспаньолом", а "Лудогорец" в гостях встретится с "Ференцварошем". Обе встречи пройдут 3 октября.

Хорошее начало

За день до матча в Разграде и Варне, в которую прилетело большинство болельщиков российской команды, стояла отличная для второй декады сентября погода - около 30 градусов тепла. В четверг она опустилась на 10 градусов днем, а к вечеру стало пасмурно и похолодало еще сильнее. Примерно за полтора часа до стартового свистка над "Лудогорец-Ареной", которая вмещает 9000 зрителей, зарядил ливень. Это не помешало болельщикам ЦСКА, объединившись с поклонникам одноименной команды из Софии, а также фанатами польского "Видзева" и греческого клуба ПАОК устроить совместный проход до арены - в общей сложности российскую команду на поле "Лудогорца" поддерживало около 2000 человек.

Неожиданным стал выбор главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко - из-за травм центральных защитников место в стартовом составе получил 17-летний дебютант Вадим Карпов. Кроме того, вместо лучшего бомбардира прошлого розыгрыша чемпионата России Федора Чалова место на острие атаки занял Яка Бийол, обычно выступающий на позиции полузащитника.

Гости начали активнее, но первый по-настоящему опасный момент в матче возник у ворот Игоря Акинфеева - форвард "Лудогорца" Лукоки пробил в штангу. В целом команды действовали без центра поля, обмениваясь выпадами. Болгары слишком часто позволяли армейцам зарабатывать штрафные и угловые, что нашло отражение на табло уже на 11-й минуте - Никола Влашич выполнил подачу со "стандарта", на которую откликнулся Дивеев.

После этого "Лудогорец" перехватил инициативу, создав несколько неприятных моментов у ворот Акинфеева, с которыми справлялся многолетний капитан армейцев. На трибунах тем временем объединенный фатанский корпус скандировал "София, Москва - это ЦСКА", чем вызывал недовольство местной публики. На остальные кричалки фанаты "Лудогорца" реагировали довольно вяло, а эту встречали оглушительным свистом.

Пять голов за один тайм

К началу второго тайма дождь над "Лудогорец-Арене" ослаб и команды продолжили встречу в более комфортных условиях. Футболисты "Лудогорца" бросились отыгрываться и уже через три минуты добились успеха - мяч после серии рикошетов отскочил к игроку болгарской команды Вандерсону, который сильно ударил по центру ворот. Акинфеев не сумел вовремя сложится и отразить удар.

Болгарская команда не собиралась давать время игрокам ЦСКА прийти в себя - уже через две минуты Лукоки получил передачу в штрафной площади ЦСКА и точно пробил в угол ворот. На волне успеха болгары перешли к контратакующей игре, которая также принесла свои плоды - после перехвата мяч оказался у румына Кешеру, который из-за пределов штрафной с лета пробил в нижний левый угол, и Акинфеев вновь вынужден был капитулировать.

Третий пропущенный гол помог ЦСКА включится обратно в игру, армейцы забрали мяч под свой контроль и провели несколько неплохих атак, в которых могли отличиться сначала Ильзат Ахметов, а затем Иван Обляков. ЦСКА усилил давление на ворота соперника, а "Лудогорец" изредка отвечал контратаками, однако по-настоящему опасных моментов командам создать не удавалось до 68-й минуты, когда все тот же Кешеру получил передачу с фланга в центре штрафной и в касание отправил мяч в сетку ворот ЦСКА - 4:1.

После четвертого пропущенного мяча ЦСКА продолжил владеть мячом, а "Лудогорец" - контратаковать. Очередной контрвыпад болгарской команды заставил Акинфеева на 73-й минуте нарушить правила в своей штрафной. Голкипер ЦСКА не сумел отразить удар с одиннадцатиметровой отметки, а Кешеру оформил хет-трик, установив окончательный счет.