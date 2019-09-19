"Краснодар" разгромно проиграл "Базелю" в первом матче группового этапа Лиги Европы

"Краснодар" потерпел самое крупное поражение в еврокубках, в августе краснодарский клуб в гостях проиграл со счетом 0:4 греческому "Олимпиакосу" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а в 2014 году также на выезде уступил немецкому "Вольфсбургу" (1:5) в матче группового этапа Лиги Европы. Последний раз со счетом 0:5 "Краснодар" проигрывал в матче чемпионата России с петербургским "Зенитом" 28 августа 2011 года.

В составе победителей отличились Кевин Буа (9-я и 40-я минуты), Лука Дзуффи (55) и Ноа Окафор (79), еще один мяч на 55-й минуте в свои ворота отправил полузащитник "Краснодара" Тонни Вилена.

Это поражение "Краснодара" стало для российских клубов шестым в еврокубках со счетом 0:5. Ранее с таким же результатом свои матчи заканчивали московский "Локомотив" (против немецкой "Баварии" в 1/32 финала Кубка УЕФА сезона-1995/96), новороссийский "Черноморец" (против испанской "Валенсии" в 1/64 финала Кубка УЕФА сезона-2001/02), московский "Спартак" (против английского "Ливерпуля" в первом групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2002/03), новосибирская "Сибирь" (против голландского ПСВ в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2010/11) и "Ростов" (против "Баварии" в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2016/17). Крупнее проигрывали московские ЦСКА (0:6 в матче против французского "Марселя" на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-1992/93), "Динамо" (0:6 в матче против немецкого "Айнтрахта" из Франкфурта-на-Майне в 1/32 финала Кубка УЕФА сезона-1993/94) и "Спартак" (0:7 в матче против "Ливерпуля" на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2017/18).

"Краснодар" впервые встретился со швейцарским клубом в Лиге Европы. "Базель" играл с российскими клубами в 12-й раз.

Во втором туре 3 октября "Краснодар" примет испанский "Хетафе", а "Базель" на выезде встретится с турецким "Трабзонспором".

Ход матча

"Базель" со стартового свистка взял инициативу в свои руки и стал проводить атаку за атакой. Активная игра у чужой штрафной площади дала плоды уже на девятой минуте, когда после грубейшей ошибки обороны "Краснодара" полузащитник Буа реализовал выход один на один. В конце тайма Буа оформил дубль, изящно перекинув Матвея Сафонова.

Этот эпизод разрушил игру гостевой команды. Коллектив Сергея Матвеева ответил только несколькими атаками. Во втором тайме "Краснодар" просто рассыпался, пропустив два мяча за две минуты. Необъяснимые ошибки защитников российской команды привели сначала к точному удару хавбека Дзуффи, а потом в свои ворота мяч срезал полузащитник Вилена.

"Краснодар", знаменитый своим атакующим и результативным футболом, не показал впереди ничего. Игра у форварда Ивана Игнатьева не получилась совершенно, его заменил швед Маркус Берг, но пользы эта замена не принесла. Довершили разгром очередная ошибка в своей штрафной и бильярдный удар в угол ворот Сафонова хавбека Окафора. 0:5 - так крупно "Краснодар" в еврокубках еще не проигрывал.