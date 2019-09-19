Кошмар в Швейцарии. "Краснодар" разгромно проиграл "Базелю" на старте Лиги Европы

"Базель" сразу обозначил намерения одержать домашнюю победу. Швейцарцы в начале встречи провели несколько опасных атак, но результат принесла грубая ошибка обороны "Краснодара", которая привела к голу хавбека Кевина Буа. У гостей практически ничего не получалось впереди, блекло выглядели юные таланты Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев. Острая атака "Базеля" в конце первого тайма привела к еще одному голу Буа, который после отличного разрезающего паса изящно обвел ударом голкипера Матвея Сафонова - 0:2.

Вторая половина встречи сложилась для гостевой команды еще хуже - с 52-й по 54-ю минуту "Базель" отличился еще дважды усилиями полузащитника Луки Дзуффи и хавбека "Краснодара" Тонни Вилены, отправившего мяч в собственные ворота. Необъяснимые обрезы, пассивная игра в отборе и психологическая неготовность стали причинами того, что полузащитник хозяев Ноа Окафор довел счет до 5:0. Поражение стало для "Краснодара" крупнейшим за историю выступления молодого клуба в еврокубках.

"Очень плохое для нас начало. Мы совершили много ошибок, за которые нас наказали. Вина лежит на нас, тренерах, так стартовать в Лиге Европы нельзя", - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев.

В чемпионате России "Краснодар" идет в группе лидеров, 22 сентября "горожане" сыграют с московским ЦСКА. "Сейчас главное - переключиться на ЦСКА, эта ошибка поможет лучше подготовится к воскресному матчу. А "Базель" нас ничем не удивил, мы удивили себя сами, мы могли тоже забивать, но не получилось", - подчеркнул тренер.

Разница между чемпионатом России и еврокубком

По словам главного тренера "Базеля" Марселя Коллера, его команда могла забить еще больше голов. "Краснодар" погнался за нами, нам повезло, что они не сумели нам забить, хотя моментов было у них предостаточно. У "Краснодара" очень индивидуально сильные футболисты, но мы подготовились к сопернику. 5:0, конечно, крупный счет, но у нас тоже были ошибки, и "Краснодар" мог нас наказать, мы могли забить и больше, но надо быть довольными этим результатом", - сказал специалист.

Коллер выделил в составе соперника Вилену, Вандерсона и Сулейманова. "Мы знали, как сильна левая нога у Сулейманова, и сумели подготовиться к его стилю игры. Нам удалась схема, по которой один нападающий был впереди, а игроки средней линии вторым темпом должны были его поддерживать", - отметил он.