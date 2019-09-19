Кошмар в Швейцарии. "Краснодар" разгромно проиграл "Базелю" на старте Лиги Европы

БАЗЕЛЬ /Швейцария/, 20 сентября. /ТАСС/. В четверг "Краснодар" в гостевом матче группового этапа Лиги Европы разгромно проиграл швейцарскому "Базелю" со счетом 0:5. Российская команда оказалась не готова к старту второго по значимости еврокубкового турнира.
"Базель" сразу обозначил намерения одержать домашнюю победу. Швейцарцы в начале встречи провели несколько опасных атак, но результат принесла грубая ошибка обороны "Краснодара", которая привела к голу хавбека Кевина Буа. У гостей практически ничего не получалось впереди, блекло выглядели юные таланты Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев. Острая атака "Базеля" в конце первого тайма привела к еще одному голу Буа, который после отличного разрезающего паса изящно обвел ударом голкипера Матвея Сафонова - 0:2.
Вторая половина встречи сложилась для гостевой команды еще хуже - с 52-й по 54-ю минуту "Базель" отличился еще дважды усилиями полузащитника Луки Дзуффи и хавбека "Краснодара" Тонни Вилены, отправившего мяч в собственные ворота. Необъяснимые обрезы, пассивная игра в отборе и психологическая неготовность стали причинами того, что полузащитник хозяев Ноа Окафор довел счет до 5:0. Поражение стало для "Краснодара" крупнейшим за историю выступления молодого клуба в еврокубках.
"Очень плохое для нас начало. Мы совершили много ошибок, за которые нас наказали. Вина лежит на нас, тренерах, так стартовать в Лиге Европы нельзя", - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев.
В чемпионате России "Краснодар" идет в группе лидеров, 22 сентября "горожане" сыграют с московским ЦСКА. "Сейчас главное - переключиться на ЦСКА, эта ошибка поможет лучше подготовится к воскресному матчу. А "Базель" нас ничем не удивил, мы удивили себя сами, мы могли тоже забивать, но не получилось", - подчеркнул тренер.
Разница между чемпионатом России и еврокубком
По словам главного тренера "Базеля" Марселя Коллера, его команда могла забить еще больше голов. "Краснодар" погнался за нами, нам повезло, что они не сумели нам забить, хотя моментов было у них предостаточно. У "Краснодара" очень индивидуально сильные футболисты, но мы подготовились к сопернику. 5:0, конечно, крупный счет, но у нас тоже были ошибки, и "Краснодар" мог нас наказать, мы могли забить и больше, но надо быть довольными этим результатом", - сказал специалист.
Коллер выделил в составе соперника Вилену, Вандерсона и Сулейманова. "Мы знали, как сильна левая нога у Сулейманова, и сумели подготовиться к его стилю игры. Нам удалась схема, по которой один нападающий был впереди, а игроки средней линии вторым темпом должны были его поддерживать", - отметил он.
Огромное количество грубых ошибок "Краснодара" отметил и Игорь Шалимов, тренировавший команду с 2016 по 2018 годы. "Поражение "Краснодара" от "Базеля" показало разницу между уровнем игры в чемпионате России и еврокубках. "Краснодар" грубо ошибался, и его за это наказали, в чемпионате России он грубо ошибается - его не наказывают. Команды, которые играют против "Краснодара" в нашем чемпионате, ничем не хуже, чем "Базель", дело в уверенности швейцарцев, они не выходили на эту игру с мыслью о том, что "Краснодар" находится на первом месте", - заявил эксперт.
В параллельном матче группы С испанский "Хетафе" обыграл турецкий "Трабзонспор" со счетом 1:0. Во втором туре 3 октября "Краснодар" примет "Хетафе".
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|"Базель"
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|2
|"Хетафе"
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|3
|"Трабзонспор"
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|4
|"Краснодар"
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0