Сборная России по регби проиграла команде Японии в матче открытия Кубка мира

Матч предваряла выразительная церемония открытия. В символическом виде были отражены история и культура Японии, представлены города проведения турнира, страны-участницы, рассказана история Кубка мира и его победителей. Открыл турнир наследный принц Японии Акисино (Фумихито), брат императора Японии Нарухито.

Матч завершился со счетом 30:10 в пользу японцев. В составе сборной России по пять очков команде принесли Юрий Кушнарев (реализация и штрафной) и Кирилл Голосницкий (попытка). У японской команды 15 очков набрал Котаро Мацусима (три попытки), еще 8 очков на счету Ю Тамуры (реализация и два штрафных), у Питера Лабушаня пять очков (попытка), два очка на счету Рикии Мацуды (реализация).

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Сборная России по регби потерпела поражение от команды Японии в стартовом матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла на стадионе "Адзиномото" в Токио.

Сборная России активно начала встречу и сразу же перевела игру на половину поля соперника. Японцы заметно нервничали - вероятно, сказалось волнение и ответственность за результат перед домашними трибунами. Уже на 4-й минуте матча хозяева поля допустили ошибку при приеме мяча, после чего его подхватил Голосницкий. Он добежал до зачетной зоны и совершил попытку (пять очков) - первую на турнире.

Через минуту Кушнарев успешно провел реализацию, доведя счет до 7:0. Однако затем сборная Японии смогла прийти в себя после стартового провала и уже через семь минут ответила собственной попыткой в исполнении Мацусимы. При этом японцам не удалась реализация - Ю Тамура с острого угла пробил мимо ворот.

К концу первого тайма хозяева усилиями Мацусимы могли выйти вперед. Игрок сквозь плотное кольцо обороны россиян с мячом добежал до зачетной зоны, однако рефери после консультации с видеоассистентами принял решение не засчитывать попытку из-за того, что Мацусима в решающий момент потерял контроль над мячом. Впрочем, чуть позже Мацусиме все же удалась попытка - на 38-й минуте он практически без сопротивления вбежал в зачетную зону, а Тамура на сей раз был точен при реализации.

Второй тайм команды начинали со счетом 12:7 в пользу японцев. После перерыва игра практически не изменилась - хозяева продолжали оказывать активное давление на россиян, а через три минуты после начала второй половины встречи Тамура ударом со штрафного принес японцам еще три очка. На 46-й минуте хозяева довели счет до разгромного усилиями Лабушаня, успешно проведшего попытку.

Россияне пытались перевернуть ход игры, однако сделать это им не удалось. После успешной реализации штрафного Кушнаревым результативными действиями отметились Тамура, Мацусима и Мацуда, установивший окончательный счет в матче.

Турнирное положение

Сборная Японии набрала пять очков (4 очка за победу и 1 бонусное очко за четыре и более попытки). Команда России очков не имеет. Согласно регламенту, также одно бонусное очко начисляется проигравшей команде в случае поражения в 7 и менее очков.

В следующем матче россияне сыграют с командой Самоа 24 сентября, в другом матче группы А сборная Ирландии встретится с командой Шотландии 22 сентября. Встреча россиян с командой Ирландии пройдет 3 октября, со сборной Шотландии - 9 октября. Всего в турнире принимают участие 20 команд, поделенные на четыре группы. В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

Кубок мира проходит раз в четыре года. Победителем турнира в 2015 году в третий раз стала сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мира. Команда России второй раз принимает участие в Кубке мира, россияне дебютировали на турнире в 2011 году, они заняли последнее место в группе и не сумели побороться за награды. Сборная Японии принимает участие в чемпионате мира в девятый раз, на турнире 2015 года японцы заняли девятое место.

Кубок мира завершится 2 ноября. Турнир пройдет в 12 японских городах. Финал состоится на стадионе в Иокогаме.