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Кубок мира по регби

Принц Японии Акисино объявил Кубок мира по регби открытым

Церемония открытия турнира продлилась около 20 минут
Наследный принц Акисино (Фумихито) AP Photo/Jae Hong
Описание
Наследный принц Акисино (Фумихито)
© AP Photo/Jae Hong

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия Кубка мира по регби состоялась в пятницу в Токио на стадионе "Адзиномото" перед матчем между сборными Японии и России. Турнир объявил открытым наследный принц Акисино (Фумихито), брат императора Японии Нарухито.

Кубок мира пройдет в 12 японских городах. Финал состоится на стадионе в Иокогаме.

Церемония продлилась около 20 минут. Во время нее в символическом виде были отражены история и культура Японии, а также представлены города, в которых пройдет турнир, рассказана история Кубка мира и его победителей. В церемонии открытия также принял участие глава Международной федерации регби (World Rugby) Билл Бимонт.

Соревновательная программа турнира откроется в пятницу в Токио матчем между сборными России и Японии (начало - 13:45 мск). Всего в турнире принимают участие 20 команд, поделенные на четыре группы. В четвертьфинал выйдут две лучшие сборные по итогам группового этапа.

Кубок мира проходит раз в четыре года. Победителем турнира в 2015 году в третий раз стала сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мира. Кубок мира завершится 2 ноября.

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Кубок мира по регби
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