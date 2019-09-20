Кокорин может тренироваться с "Зенитом", несмотря на отказ РФС в регистрации

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Нападающий Александр Кокорин может проводить тренировки с петербургским клубом "Зенит", несмотря на то, что Российский футбольный союз (РФС) отказал ему в регистрации на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС в пятницу заявил генеральный директор клуба Александр Медведев.

В пятницу РФС отказал "Зениту" в регистрации Кокорина вне трансферного окна. Футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайшее трансферное окно, которое откроется 22 января 2020 года.

"Ограничений нет, Кокорин может тренироваться с командой", - заявил Медведев.

Кокорин выступает за "Зенит" с 2016 года, в составе клуба он провел 92 матча, в которых забил 34 мяча. Вместе с "Зенитом" он стал чемпионом России сезона-2018/19, обладателем Кубка и Суперкубка России (2016). До этого форвард выступал за "Динамо" (2008-2013, 2013-2015) и махачкалинский "Анжи" (2013). В составе сборной России он принял участие в финальных турнирах чемпионата мира (2014) и Европы (2012, 2016).

17 сентября Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, осужденные в мае за драки в центре Москвы, вышли на свободу из колонии по УДО. Позднее Медведев сообщил ТАСС, что клуб заключил с Кокориным контракт до конца нынешнего сезона.