Крикунов: московскому "Динамо" хотелось бы лучших результатов на старте сезона КХЛ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московскому "Динамо" хотелось бы набрать больше очков после девяти стартовых матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

"Что касается результата начала сезона, то хотелось бы лучше. Но что имеем, то имеем. Будем работать дальше", - отметил Крикунов.

В субботу "Динамо" на своем льду переиграло одноименную команду из Риги со счетом 4:1. "Мы сразу нахватали удалений, три подряд - это чересчур. Молодцы ребята, что выстояли, особо острых моментов там и не было, хорошо, что в конце второго периода сумели забить. Долго ждали, терпели, но в итоге забили и довели игру до конца", - сказал Крикунов.

Главный тренер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс отметил, что не стоит винить в поражении вратаря команды Максима Третьяка. "Это тот момент, в котором мы можем зарабатывать наши очки, забивать надо было, результат матча решился в первом периоде, когда мы ничего не забили в большом большинстве. Тяжело сказать по горячим следам что-то по игре Третьяка, поначалу у него была нервозность, слишком большое давление на него идет. Виноваты те, которые ни разу не забили", - подчеркнул Анкипанс.

В следующем матче 26 сентября московское "Динамо" на выезде сыграет против "Сочи", рижское 23 сентября в гостях встретится с череповецкой "Северсталью".