Гендиректор ФК "Тамбов" недовольна местом команды, несмотря на победу над "Ростовом"

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор футбольного клуба "Тамбов" Ольга Коновалова недовольна тем, какое место команда занимает в турнирной таблице, несмотря на победу над "Ростовом" в матче 10-го тура чемпионата России. Об этом представитель руководства клуба сообщила ТАСС.

"Тамбов" в субботу в Саранске обыграл "Ростов" со счетом 2:1. На гол лучшего бомбардира Российской премьер-лиги (РПЛ) Элдора Шомуродова хозяева поля ответили дублем Георгия Мелкадзе. Для 22-летнего нападающего, который был арендован тамбовчанами у "Спартака", эти голы стали первыми в высшем дивизионе чемпионата России.

"Волевая, трудовая победа над серьезным соперником - на зубах, что называется, - сказала Коновалова. - Она была нужна в нашей турнирной ситуации (до встречи с "Ростовом" "Тамбов" занимал 16-ю строчку - прим. ТАСС), место в турнирной таблице пока не радует. Завтра посмотрим, как сыграют "Оренбург" и "Сочи". Тем не менее, начало положено - будем работать дальше, и все у нас получится".

"Буду ли болеть за "Локомотив" и "Динамо", которым завтра играть с "Оренбургом" и "Сочи"? Нет, просто буду смотреть. Болею я только за свою команду", - добавила гендиректор "Тамбова".

Также представитель руководства клуба - дебютанта премьер-лиги отметила Мелкадзе, которому понадобилось два матча, чтобы открыть счет мячам за "Тамбов". "Не знаю, как ему игралось в "Спартаке", никто в душу человеку не залезет. У нас ему, думаю, комфортно, хорошо. Видите, как он вошел в игру, теперь, надеюсь, так будет всегда", - отметила Коновалова.

"Тамбов" набрал восемь очков и после десяти матчей поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ, покинув зону прямого вылета в первенство Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). У располагающихся на 15-й и 16-й позициях "Крыльев Советов" и "Сочи" восемь и шесть очков соответственно. При этом команда из Краснодарского края провела на одну игру меньше, свой матч 10-го тура она сыграет 22 сентября в Москве против "Динамо". Начало игры - 14:00 мск.