Александр Медведев: ФК "Зенит" мог обыграть "Рубин" крупнее без VAR

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Зенит" в матче 10-го тура чемпионата России мог обыграть "Рубин" с более крупным счетом, чем 5:0, если бы на игре не использовалась система видеоассистента рефери (VAR). Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

В субботу футболисты санкт-петербургского "Зенита" со счетом 5:0 обыграли казанский "Рубин" в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Благодаря VAR были отменены еще три мяча в ворота казанцев - два гола Артема Дзюбы и один - Себастьяна Дриусси.

"Если бы не VAR, мог быть теннисный счет и даже крупнее, - сказал Медведев. - У Дзюбы два гола не засчитали. Обидно, конечно, но он очень хорошо играл и отдал две голевые передачи".

Генеральный директор клуба был уверен в том, что счет на табло изменится после перерыва. "Если скептики начинали критиковать за первый тайм, когда счет был 0:0, то все равно было видно, что "Зенит" контролирует игру, - отметил он. - В перерыве, когда один болельщик выиграл приз, предсказав счет первого тайма, я сказал: "Хорошо, конечно, что он получил шарф, угадав счет, но во втором тайме 0:0 не останется".

"Команда играла очень разнообразно, мяч быстро переходил из зоны защиты в среднюю линию и зону атаки, мы прессинговали очень хорошо", - добавил гендиректор "Зенита".

"Зенит" после десяти туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. У ближайшего преследователя, "Краснодара", на три очка меньше и игра в запасе. Команда из Краснодара в воскресенье в Москве сыграет с ЦСКА, начало игры - 19:00 мск.