Футболист "Зенита" Сутормин считает допустимым праздновать голы в ворота бывшей команды

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Алексей Сутормин считает нормальным праздновать голы в ворота бывшей команды. Комментарий Сутормина приводит пресс-служба "Зенита".

В субботу "Зенит" в домашнем матче 10-го тура чемпионата России разгромил казанский "Рубин" со счетом 5:0, Сутормин стал автором дубля и был признан лучшим игроком матча. За летнее трансферное окно полузащитник успел поменять две команды: в прошлом сезоне он выступал за "Оренбург", откуда в конце июня перешел в казанский "Рубин", а уже в начале июля подписал контракт с "Зенитом".

"Конечно, те десять дней [в "Рубине"] сказались на том, чтобы выходить с максимальным настроем. Думаю, что [праздновать голы в ворота бывшей команды] допустимо, голы всегда надо праздновать", - сказал Сутормин.

"В первом тайме забили, гол не засчитали. Во втором тайме тоже забили красивые голы. В целом убедительная победа, во всем переиграли соперника и сегодня были сильнее", - добавил полузащитник "Зенита".

"Давно убедительно не выигрывали дома, а сегодня был настрой хороший. Хорошо, что выиграли крупно, но почивать на лаврах не стоит. Впереди Кубок России, потом важная игра с [московским] "Локомотивом", так что готовимся", - заключил футболист.

В следующем туре 28 сентября подопечные Сергея Семака сыграют на выезде с "Локомотивом", а 25 сентября в гостях встретятся с красноярским "Енисеем" в 1/16 финала Кубка России.