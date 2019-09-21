Шахматист Витюгов заявил, что вторая партия с Со на КМ проходила для него благоприятно

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 сентября. /ТАСС/. Российский шахматист Никита Витюгов отметил, что вторая партия четвертого раунда Кубка мира против американца Уэсли Со проходила для него в благоприятном русле. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба турнира.

В субботу Витюгов черными фигурами сыграл вничью с Со и вышел в четвертьфинал турнира. В первой партии днем ранее он обыграл соперниками белыми. В рейтинге Международной федерации шахмат (FIDE) Со занимает 8-е место, Витюгов - 24-е.

"Не назвал бы первую партию своим шедевром. Безусловно, я неплохо провел ее, но у белых была довольна простая игра, я знал свои планы и маневры, при этом черными очень тяжело было правильным образом расставить фигуры", - отметил он.

"Судя по второй партии, соперники оставили основные силы вчера, потому что трудно объяснить игру Со. Мне кажется у него были возможности завязать полнокровную борьбу, которая ему была необходима для победы, но вместо этого он перешел в чуть худший эндшпиль. Для меня течение партии было очень благоприятным, хотя в дебюте мне не было полностью комфортно", - признался Витюгов.

В четвертьфинале российский шахматист сыграет с китайцем Юй Янъи.

Все матчи, за исключением финала и встречи за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится тай-брейк. Соревновательная часть Кубка мира завершится 4 октября. Последний день зарезервирован под тай-брейк решающих встреч. В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.