Ядгаров считает, что знакомая трасса помогла ему победить на Московском марафоне

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Знакомая трасса Московского марафона придала сил бегуну Искандеру Ядгарову и помогла ему победить в забеге на 42,2 км. Такое мнение Ядгаров высказал в воскресенье журналистам.
Ядгаров одержал победу в забеге на 42,2 км на Московском марафоне. Он преодолел дистанцию за 2 часа 18 минут 2 секунды. Вторым стал Алексей Реунков (+0.9), третьим - Михаил Кульков (+0.27).
"Была очень холодная погода, поэтому марафон превратился в "рубилово", где победить должен был самый устойчивый. Марафон в холод, как и в жару, превращается в шахматы, где нужно максимально грамотно выбрать оптимальную тактику, думаю, что мне это удалось, в очередной раз доказал, что являюсь самым сильным марафонцем в стране, - сказал Ядгаров. - Последние четыре километра была бесконечная борьба с собой, за что я и люблю марафон. Тут обычно приходится терпеть, заставлять себя, вспоминать тренировки, но если удалось пробежать и вытерпеть, то в других делах становится легче".
"Большая часть трассы, по которой мы бежали, это мои тренировочные места. Знаю тут каждый поворот, и это даже придавало мне сил. Это пятый мой марафон в жизни, и пока он самый удачный. Помогло удачное стечение обстоятельств", - сказал Ядгаров.
Московский марафон впервые был проведен в 2013 году. В 2019 году в забеге принимают участие порядка 30 тыс. человек из 85 стран мира.