Ядгаров считает, что знакомая трасса помогла ему победить на Московском марафоне

"Была очень холодная погода, поэтому марафон превратился в "рубилово", где победить должен был самый устойчивый. Марафон в холод, как и в жару, превращается в шахматы, где нужно максимально грамотно выбрать оптимальную тактику, думаю, что мне это удалось, в очередной раз доказал, что являюсь самым сильным марафонцем в стране, - сказал Ядгаров. - Последние четыре километра была бесконечная борьба с собой, за что я и люблю марафон. Тут обычно приходится терпеть, заставлять себя, вспоминать тренировки, но если удалось пробежать и вытерпеть, то в других делах становится легче".

"Большая часть трассы, по которой мы бежали, это мои тренировочные места. Знаю тут каждый поворот, и это даже придавало мне сил. Это пятый мой марафон в жизни, и пока он самый удачный. Помогло удачное стечение обстоятельств", - сказал Ядгаров.

Московский марафон впервые был проведен в 2013 году. В 2019 году в забеге принимают участие порядка 30 тыс. человек из 85 стран мира.