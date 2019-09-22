Борец Набиев сожалеет, что не смог выиграть золото чемпионата мира для своего отца

24-летний борец в схватке за бронзовую медаль чемпионата мира выиграл у Рашида Курбанова, представляющего Узбекистан, со счетом 8:3. Пробиться в финал россиянину не позволил американец Кайл Дейк, которому Набиев уступил в полуфинале. Американец позднее стал чемпионом мира.

НУР-СУЛТАН, 22 сентября. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Гаджи Набиев сожалеет, что завоевал на своем дебютном чемпионате мира в Нур-Султане только бронзовую медаль, он мечтал посвятить своему отцу золотую награду турнира. Об этом Набиев рассказал журналистам после выступления.

"Бронза чемпионата мира для меня не более чем утешение, мы борцы сборной России, поэтому не можем радоваться медали этого достоинства. Считаю, что виной всему моя недооценка соперника, может быть, перестраховался под давлением чувства ответственности, но я очень хотел завоевать для своего отца золото чемпионата мира, бронзу ему посвятить не могу", - признался Набиев.

Спортсмен рассказал, что был невероятно рад участию в первом чемпионате мира в карьере: "Я видел много трансляций, знал, как это происходит, и почти не волновался - был чуть ли не самый радостный в сборной в предвкушении выступления в Нур-Султане. Я много сил и пота вложил в это, но порадоваться толком не могу".

В поединке за бронзу россиянину пришлось непросто. "Курбанов - хороший борец, подвижный, это мой земляк, поэтому настраиваться было тяжело. Так что было непросто, но старался это не показывать", - признался Набиев.

Чемпионат мира завершися в Нур-Султане позднее в воскресенье.