Хохлов признал, что у него "не получилось" на посту главного тренера ФК "Динамо"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Дмитрий Хохлов признал, что ему не удалась работа на посту главного тренера московского футбольного клуба "Динамо". Об этом он заявил журналистам.

В воскресенье "Динамо" в домашнем матче десятого тура чемпионата России уступило "Сочи" со счетом 2:3.

"Подам ли в отставку? Скоро все узнаете, у меня действительно не получилось", - заявил Хохлов.

После домашнего поражения от "Рубина" (0:1) в матче второго тура чемпионата России Хохлов отметил, что если команда не исправит ситуацию в ближайших турах, то он подаст в отставку, потому что "в первую очередь нужно оставаться мужчиной".

Хохлов возглавил "Динамо" по ходу сезона-2017/18, сменив на посту Юрия Калитвинцева, и сумел поднять команду из зоны вылета на итоговое восьмое место в турнирной таблице. В прошлом чемпионате "Динамо" финишировало на 12-й позиции, после чего контракт с Хохловым был продлен, срок соглашения не уточнялся. Хохлов работает в системе "Динамо" с 2011 года, он занимал должности помощника тренера и тренера молодежной команды, которую дважды приводил к чемпионству в молодежном первенстве. В июне 2015 года возглавил краснодарскую "Кубань", но в сентябре того же года был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.

В турнирной таблице "Динамо" занимает 11-е место, набрав 10 очков, одержав две победы при четырех ничьих и четырех поражениях. При этом динамовцы потерпели три поражения на своем поле, учитывая матч прошлого сезона с "Арсеналом" (3:3), на новом домашнем стадионе клуб победил один раз в семи играх при четырех поражениях и двух ничьих. В следующем туре бело-голубые 28 сентября в гостях сыграют с "Ростовом".