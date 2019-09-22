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Футбол в России

ФК "Сочи" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России

Гости забили победный мяч на последней минуте основного времени
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. "Сочи" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 3:2 в гостевом матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Игра проходила на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" в присутствии 10 119 зрителей.

В составе хозяев дублем отметился Сильвестр Игбун (50-я, 63-я минуты), признанный лучшим игроком встречи, у гостей отличились Антон Заболотный (31), Миха Мевля (66) и Александр Карапетян (90). Для Игбуна, который перешел в "Динамо" на правах аренды из "Уфы", эти голы стали первыми в составе новой команды, он провел второй матч за "Динамо". Мевля провел первый матч за "Сочи".

В турнирной таблице "Динамо" занимает 11-е место, набрав 10 очков, "Сочи" с 9 очками идет 12-м. В следующем туре "Динамо" 28 сентября в гостях сыграет с "Ростовом", "Сочи" 30 сентября примет грозненский "Ахмат". Кроме того, обеим командам 25 сентября предстоит провести матчи 1/16 финала Олимп - Кубка России, "Динамо" в гостях сыграет с владивостокским "Лучом", "Сочи" - с ярославским "Шинником".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1072118-423
2Ростов1062217-1420
3Краснодар962119-920
4Локомотив1062217-1020
5ЦСКА961212-619
6Уфа1042411-1014
7Спартак1042411-1114
8Арсенал941412-1313
9Урал941416-1913
10Рубин103166-1510
11Динамо102448-910
12Сочи102358-139
13Ахмат102357-159
14Оренбург1022613-188
15Тамбов102269-158
16Крылья Советов1022613-168

 

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