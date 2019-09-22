ФК "Сочи" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. "Сочи" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 3:2 в гостевом матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Игра проходила на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" в присутствии 10 119 зрителей.
В составе хозяев дублем отметился Сильвестр Игбун (50-я, 63-я минуты), признанный лучшим игроком встречи, у гостей отличились Антон Заболотный (31), Миха Мевля (66) и Александр Карапетян (90). Для Игбуна, который перешел в "Динамо" на правах аренды из "Уфы", эти голы стали первыми в составе новой команды, он провел второй матч за "Динамо". Мевля провел первый матч за "Сочи".
В турнирной таблице "Динамо" занимает 11-е место, набрав 10 очков, "Сочи" с 9 очками идет 12-м. В следующем туре "Динамо" 28 сентября в гостях сыграет с "Ростовом", "Сочи" 30 сентября примет грозненский "Ахмат". Кроме того, обеим командам 25 сентября предстоит провести матчи 1/16 финала Олимп - Кубка России, "Динамо" в гостях сыграет с владивостокским "Лучом", "Сочи" - с ярославским "Шинником".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|18-4
|23
|2
|Ростов
|10
|6
|2
|2
|17-14
|20
|3
|Краснодар
|9
|6
|2
|1
|19-9
|20
|4
|Локомотив
|10
|6
|2
|2
|17-10
|20
|5
|ЦСКА
|9
|6
|1
|2
|12-6
|19
|6
|Уфа
|10
|4
|2
|4
|11-10
|14
|7
|Спартак
|10
|4
|2
|4
|11-11
|14
|8
|Арсенал
|9
|4
|1
|4
|12-13
|13
|9
|Урал
|9
|4
|1
|4
|16-19
|13
|10
|Рубин
|10
|3
|1
|6
|6-15
|10
|11
|Динамо
|10
|2
|4
|4
|8-9
|10
|12
|Сочи
|10
|2
|3
|5
|8-13
|9
|13
|Ахмат
|10
|2
|3
|5
|7-15
|9
|14
|Оренбург
|10
|2
|2
|6
|13-18
|8
|15
|Тамбов
|10
|2
|2
|6
|9-15
|8
|16
|Крылья Советов
|10
|2
|2
|6
|13-16
|8