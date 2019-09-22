ФК "Сочи" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. "Сочи" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 3:2 в гостевом матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Игра проходила на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" в присутствии 10 119 зрителей.

В составе хозяев дублем отметился Сильвестр Игбун (50-я, 63-я минуты), признанный лучшим игроком встречи, у гостей отличились Антон Заболотный (31), Миха Мевля (66) и Александр Карапетян (90). Для Игбуна, который перешел в "Динамо" на правах аренды из "Уфы", эти голы стали первыми в составе новой команды, он провел второй матч за "Динамо". Мевля провел первый матч за "Сочи".

В турнирной таблице "Динамо" занимает 11-е место, набрав 10 очков, "Сочи" с 9 очками идет 12-м. В следующем туре "Динамо" 28 сентября в гостях сыграет с "Ростовом", "Сочи" 30 сентября примет грозненский "Ахмат". Кроме того, обеим командам 25 сентября предстоит провести матчи 1/16 финала Олимп - Кубка России, "Динамо" в гостях сыграет с владивостокским "Лучом", "Сочи" - с ярославским "Шинником".